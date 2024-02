Erfolgreiches Saisonfinale U16

Aufstieg – Klassenerhalt – Vizemeister

Während Team II im fernen Niederwiesa tapfer und erfolgreich um den Klassenerhalt in der Bezirksliga kämpfte, fand in Plauen ein kleines Schachfestival statt. Neben der kompletten Endrunde der Sachsenliga waren wir auch für die Bezirksklasse U16 Gastgeber. Um der Veranstaltung einen würdigen Rahmen zu geben, fand sie in der Aula des Diesterweg-Gymnasiums statt. An dieser Stelle sei allen gedankt, die bei dieser Veranstaltung bei der Vorbereitung und Durchführung mitgewirkt haben – das war wirklich große Klasse. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die fleißigen Kuchenbäcker (ich hab alle Kuchen gekostet!) und Andre Burian lobend erwähnen, die einen umfassenden Imbiss möglich gemacht haben.

Da wusste man wirklich nicht, wo man anfangen sollte …

Los ging alles mit einer Ehrung: Peter Luban bekam für sein jahrzehntelanges, unermüdliches und erfolgreiches Wirken für das Nachwuchsschach in unserem Verein die Goldene Ehrennadel des Sächsischen Schachverbandes überreicht. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!

Dann ging es auch schon mit dem Schachspielen los. Die Bezirksklasse startete pünktlich 9 Uhr, für die Sachsenliga war um 10 vorgesehen – eigentlich. Denn während die einen schon um Punkte kämpften, klingelten die Telefone. Stau auf der A4 zwischen Dresden und Freiberg und deshalb dauerte es bis halb zwölf, als endlich auch die Sachsenliga komplett an den Brettern saß. Bis dahin hatte Team III schon die Hälfte des Weges bis in die Bezirksliga zurückgelegt. 2:2 gegen den unmittelbaren Verfolger CSC II bei deutlich mehr Brettpunkten – das sah gut aus. Als dann im zweiten Spiel ein Sieg folgte, war der Aufstieg perfekt.

Die Aufstiegshelden: Niklas Wiediker, Yannik Schmidt, Luca Drechsler, Theo Winkler

Bald schon in der Sachsenliga aktiv?

In der Sachsenliga war nach der knappen Niederlage in Runde 7 gegen Dauerrivale USV TU Dresden objektiv gesehen alles klar. Oberste Priorität hatte die Absicherung des zweiten Platzes und die damit verbundene (wahrscheinliche) Qualifikation für die DVM 2024. Es ging los mit einem etwas holprigen Unentschieden gegen GW Dresden. Maxim kassierte seine einzige Niederlage im gesamten Saisonverlauf, Timur hatte an Brett 1 einen ebenbürtigen Gegner und Alhassan traute sich bei seinem Debüt in der I. Mannschaft nicht so richtig. Kyrillus sorgte aber mit seinem Sieg für den entscheidenden Zähler für den Vizetitel. Da nun nichts mehr schiefgehen konnte, war das deutliche 4:0 gegen die SG Leipzig kein Problem. Mit seinen 7½ Zählern ist Maxim sogar der absolute Topscorer in der Liga, Timur ist mit 7 aus 9 auch ganz weit vorn. Und auch die anderen müssen sich nicht verstecken: Kyrillus 5½ aus 9, Nico Rühmer 4½ aus 7 und Alhassan Al-Hrisat mit 1½ aus 2 sind ebenfalls wichtige Teamplayer.