24.01.24 Regionalschulamtsfinale Zwickau/Vogtland

Für die drei teilnehmenen Schulen aus Plauen wurde ein Bus bestellt, um die 24 Kinder und deren Lehrer + Trainer nach Wilkau Haßlau zu befördern. Angereist waren 5 Schulen aus dem Vogtland: 2x die Karl Marx GS, GS Reusa, GS Astrid Lindgren, GS Am Park Lengenfeld u. GS Neumark. In der Regel werden die Schulen von den Vereinen SKK, SG Waldkirchen, SC Reichenbach , TSG Wilkau Haßlau, SC Zwickau usw. trainiert, insofern ist es schon ein kleiner Gradmesser für Zukünftiges. Mit der GS Karl Marx, Astrid Lindgren Plauen und der Benz Schule aus Zwickau waren die Favoriten gegeben. Unsere GS Reusa ist durch Gunter Sandner im Aufbau begriffen u. bei der A. Lindgren erkrankten leider zwei wichtige Spieler. Auf einen Sieg unser KMS hatten wir gehofft, daß es so deutlich wurde ! Luca Drechsler 4/5 Pkt. – Theo u. Anni Winkler jeweils 5/5 , Felix Tunger 2/2, Tamino Lenk 1/1 u. Merym Naz Ökzus 0/2 = 1.Platz . Das zweite Team der KMS überraschte mit dem 2. Platz und somit fahren beide Teams zum Landesfinale am Montag, den 18.03.24 nach Flöha. Den Erfolg errangen Oskar Nguyen 2/4 – Tristan Steppat, Liano Eske beide jeweils 4/4, Emil Vogel 2/2, Milas Pilz 3/4, Mikhael Karchenko 1/1. Annja Winkler, Gunter Sandner, Steffen Bork haben alles sehr gut organisiert. Dank auch an unsere drei Schulen für ihr Engagement im GTA Bereich und diesem Turnier!