SEM 2024 abgeschlossen

Gestern fanden die Nachwuchsmeisterschaften in Sebnitz ihren Abschluß. Mit einem Vizemeister und 4 dritten Plätzen gehörte der SK König zu den erfolgreichsten Vereinen.

Die Einzelergebnisse aller unserer Teilnehmer können bei den Links auf Eriks Ankündigungsbericht eingesehen werden.

Ich möchte aber besonders das Abschneiden von Timur und Maxim hersausstellen, die beide ein herausragendes Turnier spielten und am Ende die Quali für die Deutsche Meisterschaft um einen halben Wertungspunkt verfehlt haben. Manchmal kann man einfach nichts dafür…

Erwähnen muß ich unbedingt Meryem Naz Öksüz, schachlich in der GTA der Karl-Marx-Schule groß geworden und jetzt bei der DEM dabei.

Und auch Afsah (kompletter Name Aleeze Afsah Usman) gehört unbedingt zu den Gewinnerinnen der letzten Woche. Trotz des bescheidenen Endranges hat sie im Lauf der 7 Partien einen großen Sprung in ihrer schachlichen Entwicklung gemacht und ich bin sicher, daß wir alle bald mehr und erfolgreicheres von ihr hören werden.

Ich hoffe , die hier nicht namentlich erwähnten Mädels und Jungs verzeihen mir das.

Beispielhaft für den Mannschaftsgeist will ich aber noch erwähnen, das Marwin Bühring vor der letzten Runde spätabends durch Timur und Maxim und etwas durch mich unter Zuhilfenahme einer Telefonleitung zu Erik Fischer perfekt auf seinen Endrundengegner, den Turnierfavoriten Luca Englert, vorbereitet werden konnte und so das erstrebte Remis mit dem damit verbundenen dritten Platz sichern konnte. Zuvor hatte er schon fast 6 Stunden für diese Möglichkeit gekämpft.

Ein großer Dank auch an Stephanie Akladius, Anja Winkler, Steffen Bork und zeitweise Niklas Linnert für die organisatorische Bewältigung vor Ort, auch Erik konnte 2 Tage bei uns sein.

Am Ende sind wir uns einig, die Tage in Sebnitz waren für alle eine gute Zeit, nächstes Jahr werden wir wieder da sein.