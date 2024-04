SEM in Sebnitz gestartet

Auch in diesem Jahr findet in den Osterferien die Sachseneinzelmeisterschaft der Jugend im KiEZ Sebnitz statt. Unser Verein ist mit insgesamt elf Teilnehmern in den Altersklassen U8w, U10w, U12w, U14, U14w, U16 und U18 vertreten. Die Ergebnisse der jeweiligen Altersklassen können auf der Seite des JSBS verfolgt werden, außerdem gibt Burkhard Atze einen Einblick in das Tagesgeschehen.

Wir wünschen allen Spielern und Spielerinnen gute Partien und große Erfolge. Weiterhin bedanken wir uns bei allen Trainern, Betreuerinnen und mitfahrenden Eltern.