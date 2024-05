14. GS Turnier des Vogtlandes

Am 04.Mai 24 war es soweit, die GS Astrid Lindgren öffnete ihre Pforten für das diesjährige GS Turnier unserer Jüngsten. Gespielt wurden in den jeweilige Klassenstufen. Dabei wurden die vier besten Einzelergebnisse einer Schule zu einem Mannschaftsergebnis aufaddiert.

An dieser Stelle möchten wir uns bei der Schulleiterin Frau Hahnemann, dem Lehrerkollegium und dem Schulförderverein recht herzlich für die tolle Eröffnungsveranstaltung bedanken. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, die Cafeteria hatte extra geöffnet. Vielen Dank!

Wie in den Jahren zuvor ließ es sich unser Landrat Thomas Hennig nicht nehmen, die Veranstaltung zu eröffnen. 91 Kinder von 25 Schulen nahmen die Wettkämpfe auf, die Karl-Marx GS stellte mit 18 Kindern die meisten Teilnehmer. Am stärksten war die 3.Klasse mit 28 Kindern vertreten. Den Mannschaftssieg trug wieder die Karl Marx GS davon und das mit 24,5 Pkt. vor der GS Lessing Treuen mit 17,5 Punkten. Den dritten Rang belegte die GS Rodewisch mit 17 Pkt. Knapp dahinter kam die A. Lindgren Grundschule mit 16,5 Zählern ins Ziel. Somit wird das Turnier nächstes Jahr wieder in der KMS stattfinden.

Den Gesamtsieg der Mannschaften errangen, Anni Winkler, Lucas Drechsler, Theo Winkler u. Liano Eske für die Grundschule Karl Marx.´

Weitere Starter der KMS in den einzelnen Klassenstufen waren:

(KIGA) Edvin Hallbauer 2. Platz

(1. Klasse) Evald Kydun 3.-4.Platz.

(2. Klasse) weiblich – Theodora Akladius 2.Platz / männlich – Oskar Thomae 2.Platz

(3.Klasse) weiblich – Anni Winkler 1. Platz / männlich – 1.Platz Liano Eske

(4.Klasse) weiblich – Meryem Naz Ökzus 1. Platz / männlich Theo Winkler 1. Platz Luca Drechsler 3. Platz

Weitere gute Platzierungen holten: Mateo Adislen 3. Platz (Rückert GS), Julien Matthieu Jung (GS Elsterberg) 2. Platz und Oliver Grasse (A. Lindgren) 3.Platz.