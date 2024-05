Auszeichnung für den Talentstützpunkt Plauen

Gestern berief der Förderverein Sporthilfe des Vogtlandkreises 41 junge Athletinnen und Athleten unterschiedlichster Sportarten in das Team Vogtland 2024.

Das VIP-Zelt an der Vogtland-Arena bildete den würdigen Rahmen für die Veranstaltung. Zugegen waren unter anderem der Landrat Herr Hennig, Vertreter der vogtländischen Sponsoren mit der Sparkasse Vogtland an der Spitze sowie ein Vertreter des Landessportbundes Sachsen und mehrere Bürgermeister.

Team Vogtland 2024 sowie Offizielle und Gäste





imposante Kulisse





Der Föderverein organisiert auch jährlich einen Vergleich aller Talentstützpunkte im Vogtland. Dabei wurden mehrere Kategorien eingeteilt. Erfreulicherweise konnte unser Talentstützpunkt die Kategorie C in diesem Jahr für sich entscheiden und darf sich über eine kräftige finanzielle Zuwendung freuen.

Wir danken dem Förderverein Sporthilfe Vogtland e.V. für diese Ehrung.