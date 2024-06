Bereits eine Runde vor Turnierschluss hatte es die Deutsche Schachjugend offiziell verkündet : Deutscher Meister in der WK G M ist die Karl-Marx-Schule Plauen! In der 7. Runde folgte noch ein Unentschieden gegen Bremen und so lag unser Team am Ende einen Punkt vor der Konkurrenz aus München und Hamburg.

Das Siegerquintett: Anni Winkler, Joanna Eske (beide sitzend), Theodora Akladius, Aleeze Asfah Usman und Meryem Naz Öksüz (v.ln.r.)

Herzlichen Glückwunsch an das Team und die Betreuer Anja Winkler und Steffen Bork! Alles weitere zum Turnier gibt es auf der Seite der DSJ.