Supersaison mit Meistertitel gekrönt

Karl-Marx-Schule Plauen Deutscher Meister in der WK G M

Hinter der etwas technisch klingenden Bezeichnung WK G M versteckt sich die Deutsche Meisterschaft für Grundschulen bei den Mädchen. Als sächsischer Landesmeister qualifiziert, durfte die Karl-Marx-Schule Plauen in das hessische Bad Hersfeld fahren. Turnier und Unterbringung erfolgten in der dortigen Jugendherberge. Ein sehr schöner und auch kindgerechter Ort, der unserem Team auch eine unfallfreie Bewältigung des Wettkampfes erleichterte.

Als Nummer 1 der Startrangliste macht man sich natürlich Hoffnung auf eine gute Platzierung oder gar eine Medaille. Nur sind die DWZ-Zahlen in diesem Altersbereich noch nicht so aussagekräftig, und manche Spielerin ganz ohne DWZ war auch mehr als nur konkurrenzfähig. Natürlich hatten wir die geballte Erfahrung im Team. Mit Anni Winkler, Meryem Naz Öksüz und Theodora Akladius konnten wir ja immerhin gleich drei Teilnehmerinnen der Deutschen Einzelmeisterschaft aufbieten. Komplettiert wurde das Team durch Aleeze Afsah Usman und Joanna Eske. Die vielen Fragen vor dem Turnier konnten schließlich nur im Wettkampf beantwortet werden.

Kiel hieß unser Auftaktgegner. Die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein ist seit Jahrzehnten für gute und erfolgreiche Nachwuchsarbeit bekannt – also durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe. Dank der geballten Wettkampfhärte an unseren Spitzenbrettern und mit „Küken“ Theodora an Brett 4 gelang ein ungefährdeter 3:1-Auftaktsieg.

Vollste Konzentration vor dem Auftaktmatch



Grundschule Karl Marx Plauen 3:1 Adolf-Reichwein-Schule Kiel Meryem Naz Öksüz 1:0 Maya Steiner Anni Winkler 1:0 Mila Freymann Aleeze Afsah Usman ½ : ½ Talia Aytemiz Theodora Akladius ½ : ½ Sophia Neumann

In Runde 2 bekamen wir es mit der nächsten Landeshauptstadt zu tun. Diesmal war Thüringen dran mit seiner Erfurter Europaschule. Erstmals und auch gleich erfolgreich kam Joanna zum Einsatz. Volle Punkte gab es ebenfalls für Afsah und Meryem, während sich Anni mit einem Remis zufrieden gab. Dem Reglement geschuldet brachte uns dieses Ergebnis an die Tabellenspitze.

Europaschule Erfurt ½:3 ½ Grundschule Karl Marx Plauen Juliette Weichel 0:1 Meryem Naz Öksüz Daria Kührt ½ : ½ Anni Winkler Viktoria Beier 0:1 Aleeze Afsah Usman Fenja Nöthlich 0:1 Joanna Eske

Mit einem ebenso deutlichen Sieg gegen die Grundschule am Weinberg aus Woltersdorf (Brandenburg) endete der erste Wettkampftag. Da die unmittelbaren Kontrahenten aus Hamburg und Garching (München) gegeneinander unentschieden spielten, hatten wir nun schon einen glatten Mannschaftspunkt Vorsprung.

Die Tabellenführung ist dann schon mal einen Spaziergang unter Palmen wert.



Grundschule Karl Marx Plauen 3½:½ GS am Weinberg Woltersdorf Meryem Naz Öksüz 1:0 Lia Florentine Niehusen Anni Winkler 1:0 Victoria Knetsch Aleeze Afsah Usman 1:0 Marie Nützel Joanna Eske ½ : ½ Emilia Heimann

Ausgeschlafen saßen dann unsere vier Mädchen auch am Sonntagmorgen wieder am Brett. Hamburg ist ja fast die heimliche Schachhauptstadt: zwei Vereine in der Schachbundesliga mit unheimlich anmutenden Mitgliederzahlen, große Turniere für die Profis und Massenveranstaltungen, wie zum Beispiel der alljährliche Wettkampf zwischen dem linken und rechten Alsterufer (ca. 3500 Teilnehmer). Fast könnte man da vor Ehrfurcht erstarren. Nicht so aber unsere vier tapferen Mädchen, die wieder mit einem deutlichen Sieg für klare Verhältnisse sorgten. Aus einem Punkt Vorsprung in der Tabelle waren es nun zwei geworden. Zum Träumen blieb trotzdem keine Zeit, denn bereits 11 Uhr warteten die nächsten Gegner. Die Deutschlandreise führte uns jetzt in die bayrische Landeshauptstadt München. Die St.-Anna-Schule lag nur durch zwei Mannschaftspunkte getrennt auf dem Rang hinter uns. Auch gegen dieses Team gelang mit einem 3:1 ein souveräner Sieg. Aber vor der nächsten Runde gab es erstmal Mittagessen.

Schule Windmühlenweg Hamburg ½:3½ Grundschule Karl Marx Plauen Elena Seyedfakhari 0:1 Meryem Naz Öksüz Thea Totev 0:1 Anni Winkler Elena Karnevskaya ½ : ½ Aleeze Afsah Usman Anqi Chen 0:1 Joanna Eske

Grundschule Karl Marx Plauen 3:1 St.-Anna-Grundschule München Meryem Naz Öksüz 1:0 Arina Babarykina Anni Winkler 1:0 Anastasiia Evstratova Aleeze Afsah Usman 0:1 Alissa Krasnopolski Joanna Eske 1:0 Nina Egger

Runde 6 – wieder ein Gegner aus Bayern und fast aus München: die Grundschule Garching-West, immerhin die Nr. 3 der Setzliste. Es wurde also hart und spannend. Während Meryem und Afsah leider verloren, konnten Anni und Joanna ihre Partien siegreich gestalten. Aber was würde dieses Unentschieden, unser erster Punktverlust im Turnier überhaupt, wert sein? Das musste sich in den anderen Paarungen entscheiden. Während wir uns noch in einem Crashkurs in der Olympia-Sonneborn-Berger-Wertung versuchten, hatte es die Deutsche Schachjugend auf ihrer Webseite dann schon offiziell verkündet. Deutscher Meister in der WK G M ist die Grundschule Karl Marx Plauen. Ein sensationeller Erfolg!

Grundschule Garching-West 2:2 Grundschule Karl Marx Plauen Anika Anaparthi 1:0 Meryem Naz Öksüz Alica Lachenmaier 0:1 Anni Winkler Valeria Willinger 1:0 Aleeze Afsah Usman Selina Seidler 0:1 Joanna Eske

Am Schlusstag ging es dann nur noch darum, ungeschlagen das Turnier zu beenden. Mit einem 2:2 gegen Bremen wurde auch dieses Vorhaben erfüllt.

Grundschule Karl Marx Plauen 3:1 Schule am Pulverberg Bremen Meryem Naz Öksüz 1:0 Arvelyn Gemilang Anni Winkler 1:0 Juliane Lüken Aleeze Afsah Usman 0:1 Anna Stefan Joanna Eske 0:1 Amelie Teumer

Bei der Siegerehrung wurde dann kräftig gefeiert und die heimliche vogtländisch-hessische Nationalhymne in der gesungenen Variante dargeboten.

Mit dem Siegerpokal v.l.n.r.: Joanna Eske, Meryem Naz Öksüz, Anni Winkler, Theodora Akladius und Aleeze Afsah Usman

Während die großen Mädels die Konkurrenz in Schach hielten, zeigte Küken Theodora im Ersatzspielerturnier, dass sie im kommenden Jahr auf jeden Fall zum Stammvierer gehören wird. Gegen die zumeist älteren Gegnerinnen spielte sie groß auf und sorgte für einen weiteren Siegerpokal.

Das opulente Preisgeld verleitet natürlich zum Shoppen!

Im kommenden Jahr findet die DSM WK G M in Osnabrück statt. Die Reise dorthin dauert etwa 3 Tage und 18 Stunden (zu Fuß😉). Vielleicht sollte Hin- und Rückfahrt in mehreren Etappen stattfinden. Dank der Deutschen Bahn gab es dazu auf der Fahrt nach Plauen einen erfolgreichen Probelauf.

Bedanken möchten wir uns bei all jenen, die an diesem Erfolg mitgewirkt haben: Anja Winkler und Steffen Bork als nimmermüdes Betreuerteam vor Ort, Frau Schneider für ihre liebenswerte und umfassende Unterstützung, allen beteiligten Eltern und natürlich der Sparkasse Vogtland für ihr großzügiges Sponsoring.

Für die Ergebnis- und Statistikfreaks: Hier gibt es alle Ergebnisse