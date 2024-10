Schachturnier zum Plauener Herbst 2024

Bericht von Stephanie Akladius

Am 14. September fand im Rahmen des Plauener Herbstes zum ersten Mal ein Breitenschachturnier statt. Es stand unter dem Motto „Schach kennt keine Grenzen“ und sollte Schachfreunde zusammenbringen – unabhängig von deren Herkunft, Alter oder Zugehörigkeit zu einem Verein. Dies ist vortrefflich gelungen: Mit 28 Teilnehmern war die maximale Spieleranzahl von 30 fast erreicht. Das Altersspektrum war weit gefächert, denn der jüngste Teilnehmer war erst sechs und der älteste Spieler stolze 74 Jahre alt. Es waren insgesamt acht Nationen vertreten (Ägypten, Deutschland, Kuba, Mexiko, Pakistan, Russland, Ukraine und Vietnam) und der Anteil weiblicher Spieler war mit neun Starterinnen ebenfalls erfreulich hoch. Das Spielfeld setzte sich außerdem etwa zur Hälfte aus vereinslosen Spielern zusammen, was beweist, dass sich Schach auch jenseits von organisierten Klubs großer Beliebtheit erfreut. Gespielt wurden fünf Runden mit verkürzter Bedenkzeit (15min+5sec/je Zug), und hier zeigte sich schnell, dass niemand seine Gegner unterschätzen sollte, egal ob es sich dabei um Kinder, Mädchen, „Opas“ oder vereinslose Spieler handelte.

Die Räume des Colorido-Vereins boten hervorragende Spielbedingungen, und die Bahnhofshalle konnte praktischerweise gleich für Bewegungspausen genutzt werden. Ein Mittagsimbiss und ganz besonders ein schier unendliches Angebot an Knabbereien und Getränken trugen nicht unerheblich zur guten Stimmung bei. Während des ganzen Turniers herrschte eine ausgesprochen angenehme und gelassene Atmosphäre, die sich äußerst wohltuend von manch erbitterten Wettbewerben im Nachwuchsbereich abhob.

Das fast komplette Teilnehmerfeld und die Organisatoren

Es gelang nur einem Spieler, in allen fünf Runden ungeschlagen zu bleiben, und so errang der vereinslose Felix Recke vollkommen zu Recht den Turniersieg. Danach folgten drei Spieler mit vier Punkten. Tristan Arzt aus Markneukirchen erreichte den zweiten, Theo Winkler aus Plauen den dritten und Rolf Wieland den vierten Platz. Hervorzuheben ist die Leistung von Waldemar Burau, der nach langjähriger Schachabstinenz mit 3,5 Punkten den hervorragenden 5. Platz erzielte. Alexander Ruiz aus Kuba folgte mit 3 Punkten auf dem 6. Rang. Beste weibliche Spielerin war Theodora Akladius mit ebenfalls 3 Punkten.

Impressionen aus dem Turniersaal

Ein ganz großes Dankeschön gebührt zudem Konstantin Burau vom DRK Oelsnitz, der maßgeblich zum guten Gelingen des Wettbewerbs beitrug. Er organisierte nicht nur im Wesentlichen die Veranstaltung, sondern war am Samstag auch die gute Seele vor Ort, wo er mit viel Freude und Enthusiasmus das Turnier prägte.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die dieses Turnier erst ermöglicht haben. Das gilt natürlich in erster Linie für den Colorido-Verein, ganz besonders auch für Anja Winkler und Gunter Sandner, für die im Vorfeld geleistete Arbeit und natürlich auch für den Vereins-Laptop, der unter besonderer Aufsicht von Jochen Bandt zuverlässig seine Arbeit verrichtete. Last but not least gilt unser großer Dank der Stadtgalerie Plauen, welche für die Erstplatzierten Pokale und Einkaufsgutscheine zur Verfügung stellte und auch darüber hinaus als großzügiger Unterstützer fungierte. Dankeschön! Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses Turnier im kommenden Jahr eine Neuauflage erlebt und vielleicht entsteht daraus ja sogar eine Tradition – in diesem Sinne: Bis zum nächsten Plauener Herbst!

Abschlusstabelle