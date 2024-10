Schachwochenende

Am letzten Sonnabend fanden gleich zwei Nachwuchswettkämpfe statt. Yannik Schmidt u. Antonius Akladius reisten nach Chemnitz zum Chemnitzer Jugendopen, welches in der dortigen Messehalle stattfand. Zu diesem Schnellschach Großevent kamen über 200 junge Schachspieler in den verschiedenen Altersklassen u. dieses Ereignis dürfte so ziemlich einmalig sein im Bezirk Chemnitz. Antonius konnte 3 Siege + 2 Remis für sich verbuchen (U 14) bei zwei Niederlagen. Yannik mußte im U 16 Teilnehmerfeld ins Getümmel stürzen und erreichte mit 3 Punkten aus 7 Partien ein achtbares Ergebnis.



Zur gleichen Zeit zu Hause in der Karl Marx GS kamen unter der Leitung von Anja Winkler u. Steffen Bork 8 Kinder zu einen Anfängerwettkampf zusammen. Gespielt wurde 7 Runden, die recht zügig gespielt wurden. Hier gabe es für jedes „Kücken“ eine Medaille und das Glück war für sie greifbar.