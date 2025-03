Leider waren zur Bezirkseinzelmeisterschaft der Altersklasse U8 nur 10 der 20 avisierten Teilnehmer des SK König Plauen am Start.

Am Ende qualifizierten sich Magnus Langguth als Dritter sowie Amina Shelest und Lilly Scherling als Dritte bzw. Vierte für die Sachsenmeisterschaft, die traditionell in der Osterferienwoche in Sebnitz stattfinden werden.

Eine Übersicht der Ergebnisse sowie einige Schnappschüsse finden sich hier.