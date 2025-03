Lessing-Gymnasium fährt zum Bundesfinale

Mit Beginn des laufenden Schuljahres wurde die GTA Schach personell mächtig aufgewertet. Von der Karl-Marx-Grundschule wechselten Meryem Naz Öksüz, Joanna Eske, Afsah Usman, Theo Winkler und Luca Drechsler an das Lessing-Gymnasium und bilden hier eine schlagkräftige Klassenmannschaft(5d). Wir finden ausgezeichnete Trainingsbedingungen vor, die schachlichen Leistungen haben sich bei allen im ersten Schulhalbjahr sichtbar verbessert. Bei der unlängst stattgefundenen Einzelmeisterschaft des Schachbezirkes Chemnitz konnten sich Meryem (2. Platz eine Altersklasse höher), Luca (2. Platz) und Joanna (3. Platz) für das Landesfinale qualifizieren, Afsah hat am kommenden Sonntag noch eine Chance.

Durch Frida Winkler und Hoang Long Phung verstärkt fuhren wir am 11. März zum Schulschach-Landesfinale nach Dresden. Eine reale Zielstellung war nicht möglich, auch die anderen Gymnasien hatten sich personell stark verändert. Spielberechtigt sind in dieser Altersgruppe alle Schulangehörigen des Geburtsjahres 2012 oder jünger. Es nahmen 14 Mannschaften aus 11 Gymnasien den Kampf um die beiden Startplätze für das Bundesfinale auf. 7 Runden lagen vor den Teilnehmern.

Die ersten drei Runden gewann Team 1 überzeugend mit einem „Torverhältnis“ von 12:0. In Runde 4 ging der Vergleich mit dem späteren Sieger Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz aber mit 0:4 verloren. Trotzdem waren noch alle Chancen auf Platz 2 intakt. In der vorletzten Runde hielt Luca mit einem Sieg in buchstäblich letzter Sekunde das Team im Rennen. Zum Abschluß reichte ein Unentschieden für Platz 2. Angeführt von einer furiosen Frida Winkler (6 Siege an Brett 1!) erkämpften sich Luca Drechsler(5), Meryem Naz Öksüz(3) und Theo Winkler(4) damit den Startplatz beim Bundesfinale Anfang Mai in Bad Homburg.

Team 2 ging nach dem Ausfall eines Spielers nur mit 3 Athleten an den Start und enttäuschte keineswegs. Im Gegenteil, es wurden trotzdem 2 Kämpfe gewonnen, einmal reichte es zum Unentschieden. Hoang Long(4 Siege), Afsah(3) und Joanna(3) waren am Ende mit ihren individuellen Resultaten mehr als zufrieden.

Jetzt freuen wir uns auf das Bundesfinale und sind schon ein wenig gespannt, wo wir denn im bundesweiten Vergleich stehen werden. Es gilt, Erfahrungen zu sammeln, auch weil außer Frida und Hoang Long alle im nächsten Jahr wieder in der gleichen Altersklasse starten können und neue Talente den Weg zu uns finden werden.