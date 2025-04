Landesfinale Schulschach der Karl -Marx GS, 14.03.25

Neben dem Lessinggymnasium und Diesterweggymnasium lief natürlich auch unsere Karl Marx Schule groß auf und das in den drei Grundschulkategorien:

GS m : 3. Platz = A. Winkler, L. Eske, Tr. Steppat, F. Tunger, T. Lenk

GS w : 2. Platz = A. Winkler, M. Bui. Th. Akladius, S, Sahms V. Tokar

GS 1./2.Kl. 4.Platz= E. Kydun, E. Hallbauer, M. Khoudair, W. Winkler, M. Abdolholmajed. Da wir alle mit dem Bus unterwegs waren, konnten auch die jeweils zweiten Teams mit starten: Y. Djebel, H. Alibdi, V. Tunger, H. Winter, A. Shelest, Oan Long, T. Abdoholmajed, Huong u Thien, K. Miroshenko.

Nach den zahlreichen Teilnahmen an den vorjährigen Bundesfinalen wird es dieses Jahr nicht so einfach sein, zahlreiche Spieler sind zum Lessinggymnasium gewechselt und die KMS befindet sich im Neuaufbau. Die diesjährigen guten Plätze lassen viel Gutes für nächstes Jahr ahnen.

Recht vielen Dank an unsere KMS und deren Schulleiterin Undine Schneider, die selbst mitgefahren ist und vieles möglich gemacht hat, Danke! Dank auch den Eltern die bei diesen Wettkämpfen im Vorfeld mitgewirkt haben !