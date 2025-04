Regionales Kinderschachturnier U8

Hinter der etwas sperrigen Bezeichnung „Regionales Kinderschachturnier“, kurz RKST, verbirgt sich eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Schachjugend für die Altersklasse U8, wo sich bei jedem Turnier jeweils ein Teilnehmer bei den Jungen und Mädchen für die Deutsche Einzelmeisterschaft qualifizieren kann. Lange Zeit gab es diese AK in den alten Bundesländern nicht, und um die Etablierung voran zu treiben, erfand man die RKST, weil nicht alle Bundesländer entsprechende Landesmeisterschaften durchführen wollten. In der DDR war das schon lange Zeit Tradition, und in der damaligen AK 7/8 konnten wir dreimal sogar den Meister stellen: Mathias Paul, Torsten Franz und Andre Schaller durften sich in dieser Zeit mit der Goldmedaille schmücken.

Auf die Idee, ein RKST auszurichten, sind wir allerdings nicht von selbst gekommen, vielmehr wurden wir von der DSJ darum gebeten, weil allein die schiere Anzahl von U8-Spielerinnen und Spielern in unseren Verein vergleichsweise sehr hoch ist. Schnell war ein Termin gefunden, die Ausschreibung gebastelt, und Anfang Januar gab es dann die Zusage für „unser“ RKST.

Nun galt es, all die guten Ideen, Anregungen und Vorgaben für das Turnier in konkrete Bahnen zu lenken. Und da hat Anja Winkler wirklich gezaubert. Vieles hat sie selbst organisiert und in die Wege geleitet, auch weitere wichtige Helfer requiriert. Und das Ergebnis: Einfach super!

Für jedes Kind gab es ein Lineal mit den Motiven von e.o.plauen als Gastgeschenk – mehr Schach geht fast nicht

Lief die 1. Runde, zumindest ergebnistechnisch, noch vollkommen mit der Setzliste konform, so gab es schon in Runde 2 einige Resultate, die so nicht zu erwarten waren. Aus unserer Sicht sehr erfreulich, dass Mowaffak Khoudair ebenfalls noch verlustpunktfrei unterwegs war. Die dritte Runde war für den weiteren Turnierverlauf sehr richtungsweisend. Elias Zhu (SK Gräfelfing) und auch Markus Weller (Glauchauer SC 1873) konnten sich gegen die beiden topgesetzten Vitus Siegel (SV Würzburg von 1865) und Jaro Storl (GW Leipzig) durchsetzen. Da beide auch in der 4. Runde nichts anbrennen ließen, musste der Schlussdurchgang mit der Partie gegeneinander die Entscheidung bringen.

Vor der Entscheidungspartie: Elias Zhu – Markus Weller

Da sich beide nicht mit einem Remis begnügen wollten, gab es am Ende auch einen verdienten Sieger: Elias Zhu! Er hat es wirklich geschafft, in allen fünf Partien mit voller Konzentration am Brett zu sitzen und konnte demzufolge sein schachliches Können am besten umsetzen. Rang zwei ging an Markus Weller (Glauchau) der wieder nur knapp an der direkten Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft scheiterte. Bestplatziertes Mädchen, immerhin auf Rang 3 vom gesamten Turnier, wurde Marianna Maya Caber vom SC Kreuzberg, die nun ebenfalls nach Willingen fahren darf. Von unseren Teilnehmern überzeugten vor allem Magnus Langguth (Platz 2 in der U7-Wertung) und Amina Shelest (ebenfalls 3 Punkte und damit zweitbestes Mädchen). Alle anderen haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut gekämpft und werden sicherlich mit noch mehr Elan bei den nächsten Turnieren an den Start gehen. Die komplette und detaillierte Ergebnisübersicht gibt es bei chess-results.

Nettes Chaos bei der Siegerehrung: Alle haben gewonnen!

Vielen Dank an all die unermüdlichen Helfer vor und während des Turniers, ohne die so eine Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre: Peter Luban, Anja Winkler, Diana und Timo Langguth, Melanie Winter, Lucien Tunger, Gunter Sandner (Chefscout), Steffen Bork, Stephanie Akladius. Und zu guter Letzt noch ein paar Turnierimpressionen: