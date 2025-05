Schachturniere zur Osterzeit

Äskulap-Turnier in Görlitz

Vor Ostern fand zum 29. Mal fand das Äskulap-Turnier in Görlitz statt. Aus unserem Verein spielte Christof in seiner Heimatstadt mit. Um nicht gegen das Tanzverbot zu verstoßen, ließ er es auf dem Brett ruhig angehen und konnte mit 4 aus 7 ein solides Ergebnis erzielen.

Grenke-Open

Über das Osterwochenende fand in Karlsruhe das größte Turnier Europas statt – das Grenke Open. Neben dem klassischen Schach wurden auch Freestyle-Turniere (auch Chess960 oder Fischer-Random genannt) veranstaltet – Sieger im stark besetzten A-Turnier wurde hier Magnus Carlsen mit 9 aus 9! Die Teilnehmer unseres Vereins konzentrierten sich auf das klassische Schach und spielten im A-Open, welches ebenfalls gut besetzt war. Insbesondere Timur konnte mit einer Leistung von über 2350 überzeugen. Mika ging nach starkem Start in der zweiten Turnierhälfte etwas die Luft aus und Maxim konnte seinen Wertzahlzuwachs der vergangenen Turniere verteidigen.

SEM der Jugend gestartet

Traditionell beginnt nach Ostern die Sachseneinzelmeisterschaft der Jugend in Sebnitz und auch in diesem Jahr sind wir mit neun jungen Mitgliedern vertreten. Für die Betreuung und Vorbereitung unterstützen Anja, Gunter und Steffen vor Ort im KiEZ Sebnitz. Wir wünschen allen viel Spaß und maximale Erfolge in den nächsten Tagen.