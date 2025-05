26.04.25 – Jugendopen in Oberkotzau

Während zur SEM in Sebnitz die letzte Runde lief, machten sich Kyrillus u. Antonius Akladius, Yannik Schmidt , Alhassan Al-Hrishat und Niklas Wiediker, dank Fam. Schmidt + Wiediker auf dem Weg ins bayrische Oberkotzau. Das Turnier fand im Schnellschachmodus statt und es ging für unsere Jungs ganz gut aus = U 16 Wertung 2. Platz für Kyrillus, 4. Platz Alhassan und Yannik 6. Platz. In der U 14 Wertung kam Antonius auf den Silberrang und Niklas erreichte leider nur den undankbaren 4.Platz. Es war eine willkommende Vorbereitung auf das Bundesfinale der WK II. in Karlsruhe Ende Mai. Dennoch eine gute Bilanz und auch das Turnier verlief in einer schönen Atmosphäre und ist für das kommende Jahr nur zu empfehlen. Ein großes Dankschön an die Eltern !!