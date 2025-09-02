U 20 – SMM

Am Wochenende trafen sich die 8 Besten U20 Teams Sachsen in Sebnitz, um ihren Meister und damit den Teilnehmer zur DVM zu küren. Nach den ersten drei vorgespielten Runden gaben die Favoriten gleich den Ton an. Der VFB Leipzig übernahm mit 6:0 die Favoritenrolle, gefolgt von der USG Chemnitz + SKK mit jeweils 5:1 (SKK-USG = 3:3). Nun musste es die Finalrunde bringen und das tat sie auch, denn Chemnitz verlor gegen den VFB Leipzig knapp, gleichzeitig siegten wir gegen Fortuna Leipzig. In der 5. Runde kam es zum aufeinandertreffen unserer Jungs gegen den momentanen Tabellenführer VfB L. und siehe da, es wurde ein deutlicher 4,5:1,5 Sieg für Plauen. Damit standen wir fortan auf dem 1.Platz, den wir auch mit zwei Siegen gegen GW Dresden u. Leipzig Lindenau verteidigten. Der VFB Leipzig patze sogar nochmal und so rutschte Chemnitz doch noch auf den 2. Platz. Gratulation an unsere jungen Wilden Timur u. Maxim Melestean, Richard Melitzki, Florian Elstner, Marwin Bühring, Nico Rühmer und Kyrillus Akladius. Somit ist der Weg frei zur nächsten DVM U 20 in Rotenburg/Wümme (bei Bremen) vom 26.12.-30.12.25 und Holger Borchers wird unser Team dort beraten und unterstützen!

Sachsenmannschaftsmeister 2025