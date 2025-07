Czech Open 2025

Alle Jahre wieder ein schöner Anblick

Auch in diesem Jahr ist wieder eine Reisegruppe unseres Vereins nach Pardubice aufgebrochen um in den Turnieren des Czech Open mitzuspielen. Im A-Turnier spielen mit Matthias, Timur und Maxim wieder drei Spieler unseres Vereins mit. Das Turnier der Jungsenioren erfreut sich großer Beliebtheit, weshalb wir hier ebenfalls mit vielen Spielern vertreten sind und vereinsinterne Paarungen erwarten. In den Turnieren B und C spielen vor allem unsere ambitionierten Jugendspieler. Hervorzuheben ist Steffen, welcher sich ebenfalls mit den jungen Wilden messen wird und noch nicht bei den alten Herren mitspielt.

Für eine erfolgreiche Vorbereitung konnten wir wieder A-Trainer Holger Borchers gewinnen, welcher insbesondere mit Timur, Maxim, Kyrilus, Nico und Frida die Vormittage nutzen wird. Daniel und Erik sind das erste Wochenende für die seelische Betreuung ebenfalls mitgereist. Außerdem ist mit Kai Koschka ein Schachfreund von Neukirchen, Teil unserer Gruppe – die Einführung in die tschechische Kultur wurde bereits am gestrigen Anreisetag gestartet. Jedno pivo prosím!