Team 6 mit Glück in die neue Saison

(Mario Dreise) Das 1. Ligaspiel konnten wir mit viel Glück zu unseren Gunsten gegen SG Waldkirchen mit 4,5:3:5 gewinnen. Aus unserem Stammachter wurde ein Stammfünfer und wir holten an den ersten 5 Brettern 4 Mannschaftspunkte! Yousif am 8.Brett spielte sein erstes Ligapiel im Männerbereich und trug einen wichtigen halben Punkt zum Ergebnis bei. So blieben beide Punkte bei uns. Rolf brachte uns den Bigpoint. Mit deutlich weniger Material knetete er seinen Gegner so lang bis er schließlich in die Mattfalle tappte. Peter, Rolf, Bashar holten volle Punkte, Uli, Yousif und Mario spielten Remis. Nur David und Patrick haben leider verloren. Bleibt zu hoffen, dass der schwierige personelle Start uns nicht über die ganze Saison begleitet. Von mir ein herzliches Dankeschön für eure Bereitschaft und den den Willen euch in den Dienst der Mannschaft zustellen.

Die Tabelle gibt es hier.