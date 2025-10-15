Timur Melestean neuer Schnellschachmeister

Auch in diesem Jahr richtete der SK König Plauen die 7. Plauener Schnellschachmeisterschaft am Tag der Deutschen Einheit aus – wie immer in gewohnt angenehmer Atmosphäre. Als neuer Sieger krönte sich diesmal Timur Melestean, der sich – trotz Patt-Fauxpas in Runde 1 – gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte. Herzlichen Glückwunsch!

Die Ergebnise können bei chess-results eingesehen werden.

Mindestens ebenso heiß diskutiert wie die Eröffnungen und Endspiele: das Catering der Heimbäckerei Müller-Burian, das einmal mehr keine Wünsche offenließ. Es wird gemunkelt, einige Teilnehmer seien einzig wegen des legendären Kuchens erschienen – das lässt sich natürlich nicht bestätigen… aber nachvollziehen.

Wir freuen uns schon jetzt auf die achte Auflage im nächsten Jahr – mit starken Partien und (hoffentlich wieder) süßen Verführungen.

die erste 4 der Rangliste

die Kategoriepreisträger