Nachlese Pardubice

Auch dieses Jahr machten sich 29 Plauener Teilnehmer/Eltern/Trainer auf den Weg ins tschechische Schachmekka Pardubice. Mathias Hörr, Timur+ Maxim Melestean liefen im A Turnier auf. Im B- Turnier starteten Steffen Bork, Anasatasie Erofeev, Kyrillus Akladius, Nico Rühmer, Marwin Bühring, während bei den „älteren Spieler= U30“ sich Christoph Beyer, Jochen Bandt, Christian Böttger, Mario Tunger und Peter Luban sich einreihten. Im C- Turnier für unsere nachrückenden Nachwuchspieler kamen Antonius, Akladius, Niklas Wiediker, Luca Drechsler, Frida+ Anni + Theo Winkler u. Tristan Steppat zum Einsatz. Als Betreuer für unsere U20/U18 fungierte in altbekannter souveräner Weise unser Ehrenmitglied Holger Borchers aus Berlin. Wir danken auch den Eltern wie Anja Winkler, Lucien Tunger und auch Sylvia Meyer für ihre Unterstützung. Natürlich begleitete uns wie jedes Jahr die Diskussion um unsere Unterkunft, aber was „BESSERES“ haben wir noch nicht gefunden (zu einem friedl. Preis). Übrigens, das Turnier 2026 wird wieder in der großen Eissporthalle stattfinden (24.07.-01.08. =Heimfahrt am 02.08.25 in der Regel). Ich habe schon viele Eltern unserer Nachwuchsspieler angeschrieben, um diese Möglichkeit des neunrundigen Turniers zu nutzen. Zu den erzielten Ergebnissen kann man die Schachseiten des Veranstalters besuchen. Anmeldungen werden ab sofort von mir angenommen !