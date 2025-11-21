Am Montag, den 17.11.25 hat Plauens OB Steffen Zenner in das historische Bürgermeisterzimmer eingeladen, um die Botschafter des Sports zu küren.

Dabei war auch unsere Frida Winkler die natürlich den Schachsport und dem SKK vertrat. 15 Sportlern wurde die Ehre zuteil u.a. waren Gewichtheber, Judokas, Schwimmer, Handball, Basketball, Tauchsport, Flossenschwimmer vertreten. (FP Artikel – 21.11.25) Ausgezeichnet wurden Schüler die für sich und ihren Verein schon Erfolgen erreicht haben.

Diese Aktion reiht sich ein in dem Boom der 89 Sportvereinen der Stadt Plauen mit 10.000 aktiven Sportlern.

Im Vogtland selbst sind 39.000 in Sportvereinen registriert (siehe FP Artikel 21.11.25), zwei lesenswerte Artikel unter Lokalsport und im Plauen Teil.