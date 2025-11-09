Team 6 – Runde 2

von Mannschaftsleiter Mario Dreise

Rot Weiß Treuen I hieß unser Gegner am 2. Spieltag und wie es sich herausstellte ein auf jeden Fall ernstzunehmender. Leider konnten wir erneut nicht mit unserem Stammachter auflaufen.

So blieb unser erstes Brett leider unbesetzt. Uli (2.Brett) hatte einen gewinnbringenden Zug, den er auch in Erwägung gezogen, aber nicht umgesetzt hat und verliert seine Partie. Rolf (3.Brett) sieht sich im Endspiel überlegen. Bietet ein Schach nach dem anderen, verzettelt sich und verliert ebenfalls. Hier wäre mit Sicherheit ein Remis möglich gewesen. Bashar holt ein starkes Remis gegen Hartmuth. Der Mannschaftsleiter am 6. Brett konnte auch einen halben Zähler zum Mannschaftsergebnis beitragen. Ganz stark fand ich den Auftritt unserer jungen Spieler, die ZWEI Brettpunkte zum Ergebnis beisteuerten, Anni mit einem stark herausgespieltem Sieg!

Yousif erreichte ein Remis gegen Leon und Theo erkämpfte gegen den erfahrenen Karl-Heinz auch einen halben Brettpunkt. Ganz, ganz stark. Analysiert eure Partien und macht weiter so.

Am Ende stand eine 3:5 Niederlage gegen Rot Weiß Treuen I. Kopf hoch und weiter geht’s.

Wie sagt man so schön:

Am Ende ist die Ente fett, nicht am Hals.😜😂😂😂