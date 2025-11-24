Vogtländische Meisterschaft 2025

22. – 23. November

Pünktlich 8:30 Uhr füllten sich der Speisesaal und die Turnhalle der Karl-Marx-Schule mit 106 Kindern und Jugendlichen, um dort die begehrten Tickets zur BEM in Hormersdorf bei Geyer zu erringen. Der Bezirk Chemnitz hat fünf Qualifikationskreise. Im Erzgebirge gab es 37 Teilnehmer, Chemnitz (Stadt) 47 , Chemnitz (Land) und Zwickau brachte 20 Teilnehmer an den Start. Da lagen wir etwas darüber. Die einzelnen Starterfelder teilten sich wie folgt auf:

U8m+w 13+6, U10m+w 17+13, U12m+w 16+11, U14m+w 8+3, U16m+w 14+2, U18m+w 4+1

Ein Achtungszeichen setzten unsere Mädchen, 30 an der Zahl, verteilt im ganzen Wettkampfgeschehen.

Insgesamt standen für das Vogtland 33 Qualifikationsplätze zur Verfügung, und um diese entbrannte ein harter Wettstreit zwischen dem VSC, SKK, Treuen, Markneukirchen und Reichenbach. Von den anderen Vereinen gab es leider keine Teilnehmer.

Unsererseits gibt es jetzt ca. 24 Teilnehmer inclusive der 5 Vorberechtigten Frida und Anni Winkler, Luca Drechsler, Meryem Naz Ökzus, Joanna Eske und Amina Shelest! Dieses Privileg haben sie sich durch ausgezeichnete Leistungen bei der SEM und BEM im Vorjahr erworben. Nun richten sich die Blicke nach vorn, denn die Meisterschaft kehrt nach einen Sanierung der Jugendherberge wieder zurück in die „alte Spielstätte“ der JH Hormersdorf (in fast 800 m Höhe). Die detaillierten Ergebnisse im einzelnen findet man bei Chess-Results . Zum Schluss noch einen riesigen Dank an all unsere Engagierten, die diesen Wettbewerb absicherten: Anja Winkler, Steffen Bork, Jochen Bandt, Melanie Winter, Lucien Tunger, Frau Grasse und die vielen anderen Eltern, die uns mit leckeren Selbstgebackenem, beim Ein- und Ausräumen, Betreuen einzelner Altersklassen usw., usw. unterstützt haben. DANKE!

Ein kleiner Hinweis noch zu guter Letzt: Die BEM findet vom 07.02 bis 10.02.2026 am Anfang der Winterferien statt!