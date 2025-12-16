Zum Ende des letzten Schuljahres 24/25 kam es regelrecht zu einem Schachboom in „unserer“ Karl-Marx-Schule und so eröffneten wir einen zweiten Trainingstag, Donnerstag von 16 – 17 00 Uhr, später noch von 17 – 18 00 Uhr. Mittlerweile ist dieser Tag auch recht gut besucht. Zudem waren wir sehr froh, Uwe Hörning für das Nachwuchstraining zu gewinnen. Er trainiert jetzt die 1. Klasse der KMS um Johann , Valerio, Felix, Amrinder, und Muhammed. Natürlich könnten wir noch dringend weitere Hilfe gebrauchen, den weitere Talente sind dabei. Selbst wenn jemand spontan einmal vorbeikommt und mit den Kleinen trainiert, ist es sehr hilfreich. Anja Winkler koordiniert die ganzen kleinen Wichte. Wir bemühen uns im kommenden Halbjahr zusammen mit der Schulleitung und dem Hort, um einen weiteren Trainingsraum in der Schule.