DVM 2025 gestartet

Wie gewohnt finden zwischen Weihnachten und Silvester die Deutschen Vereinsmeisterschaften der Jugend statt. Die Altersklassen sind auf verschiedene ausrichtende Städte verteilt und in diesem Jahr richtet unser Verein die U14 aus – Zuschauer sind herzlich willkommen, die Partien finden in der Alten Feuerwache statt. Unsere teilnehmende Mannschaft in der U14 ist an Startplatz 18 gesetzt und möchte Erfahrung sammeln.

Weiterhin nehmen Mannschaften in den Altersklassen U12w und U20 teil. Die U12w spielt in Neumünster und startet an Platz 7 verstärkt durch Gastspielerin Lene Marie Lange. Für die U20 ging es ebenfalls in den Norden bis Rotenburg (Wümme) zwischen Bremen und Hamburg. Unsere Mannschaft ist an Platz 12 gesetzt und möchte um einen Platz unter den Top 10 kämpfen.

Die Partien aller Mannschaften können live auf den Turnierseiten der Deutschen Schachjugend verfolgt werden. Wir wünschen allen Mannschaften viel Spaß und Erfolg.