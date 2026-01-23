Regionalschachfinale der Grundschulen 21.01.26

Erstmals seit geraumer Zeit findet diese Meisterschaft wieder in der Aula der Friedensschule statt. 18 teilnehmende Teams hatten gemeldet u. 16 kamen dann auch aus dem Raum Zwickau + Vogtland. Waren die letzten 3 Jahre die Teilnehmerzahlen rückläufig, so sind sie jetzt wieder gestiegen.

Vier Mädchenteams, das ist ein kleiner Rekord u. die 12 männl. Teams

spielten in einem Turnier. Eindeutiger Sieger wurde die Karl Marx GS m mit 14:0 Pkt. ( 25:3 Brettp.) Hesam Hazara, Mateo Adislen Richter, Ewald Kydun, Wilhelm Winkler und Mowaffak Khodair waren hier die Akteure. Für das II. Team, mit unseren Kücken (nur 1. u. 2.Kl.) ist Platz 9 auch ein Erfolg. Das 1. Mädchenteam der KMS belegte hinter der GS Benz Zwickau den 2.Platz, 3. Platz für KMS II. ! Somit wurde es wieder ein schöner Erfolg der Grundschüler bei ihren ersten Schritten auf dem Schachbrett. Erwähnenswert ist auch der tolle 2. Platz der GS Neundorf mit Magnus Langguth an der Spitze. Hier hatte sich Diana Langguth den Hut aufgesetzt, mit der Unterstützung der Neundorfer GS. Desweiteren hat unser Stefan Meyer auf Anhieb mit seiner neuen Schach AG gleich den 3. Platz belegt, Dank auch an Michael Nagel, dem stellvertretenden Schulschachreferenten, der uns unglaublich gut unterstützt hat. Gratulation an ALLE! Vorallem auch an Anja Winkler und den vielen weiteren Helfern!

Qualifiziert für die Landesfinales sind:

10.03.26 LF in Dresden = GS Karl Marx m 13.03.26 LF in Leipzig = GS KMS weibl. / GS Neundorf / GS Astr. Lindgren

und die KMS 1./2.Klasse