Team 6 – Ersatzgeschwächt gegen Lichtentanne

von Mario Dreise

Erst einmal allen Freunden des Schachsportes ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr.

Ohne 4 traten wir gegen einen nominell eindeutig stärkeren Gegner an und erspielten uns fast das Maximum. Brett 1 konnte von unserer Seite aus nicht besetzt werden. Umgekehrt war es am Brett 2, welches Lichtentanne frei ließ. Rolf verlor seine Partie gegen Andreas (1778) ebenso wie Bashar gegen Nicolas (1593). Yousif verlor ebenfalls gegen Wolfgang (1433). Lichtblicke hatte wir durch Lennard, der Gerd (1356) relativ zeitig mit guten Zügen besiegte und Anni, die Lajos wiederum mit guten Stellungsspiel in die Knie zwang. 👍🏻👏🏻👏🏻🥳

Der Mannschaftleiter hätte bei genauerer Betrachtung seiner Partie noch ein Remis retten können, was ihm leider nicht gelang. Am Ende hieß es 3:5 aus Sicht der Könige.

Kein Beinbruch. Wir haben gekämpft…💪🏻

Schaut euch die Partien an, analysiert sie. Nur so entwickeln wir uns weiter.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.😉