Landesfinale Schulschach in Dresden, 10.03.26

Am Dienstag machten sich 5 Schulen auf den Weg nach Dresden: die Karl-Marx, Astrid Lindgren, Neudorfer GS, auch waren unsere zwei Gymnasium Lessing & Diesterweg dabei. Begleitet wurden sie durch Anja Winkler, Gunter Sandner, Stephan Meyer, Daniela Langguth und Peter Luban. Gespielt wurde in den Räumlichkeiten der TH für Technik/Wirtschaft in Dresden. Insgesamt gibt es fünf Altersbereiche, in jedem dieser Altersgruppe starteten 16 Teams, die sich zuvor in den Regionalausscheiden qualifiziert haben (4 Schüler = ein Team)!

Für die unsere Neulinge von der GS Neundorf + Astrid Lindgren war es der erste höhere Wettkampferfahrung u. sie hielten erst einmal wacker mit. Die GS KMS ist im Umbruch, ihre ehemaligen Garanten sind nun auch älter geworden und im Lessinggymnasium angekommen, welches mit um eine Medaille gespielt hat. Eine Niederlage in letzter Sekunde verhinderte dies jedoch. Die Jungs des Diesterweggymnasium holten diesmal die einzige Medaille für das Vogtland und wurden hinter dem Sieger Sankt Afra Meißen und des M. Andersen-Nexö Gym Dresden DRITTER! Besetzung: Timur + Maxim Melestean, Kyrillus + Antonius Akladius und Alhassan Al Hrishat, Gratulation!