07.März 26 / U 12 + DWZ Cup in Reichenbach

Unsere Reichenbacher Freunde, um Familie Phenn, Sascha Knabe + Jugendliche haben BESTE Spielbedingungen in den Räumlichkeiten der Friedensschule hergerichtet, Danke ! Für die Versorgung sorgten viele Reichenbacher- auch hier konnte man auf seine „Kosten=Gewichte“ kommen, also rundum Klasse. Nun zum Schach: es gab am Tag zuvor o. Stunden zuvor ca. 15 Absagen, was die Aufteilung der Gruppen etwas rotieren lies. Es waren aber immerhin fast 60 Kinder vor Ort und bereiteten sich mit 3 ernsten Partie auf die Sachsenmeisterschaft vor. Größere DWZ Zuwächse erziehlte Hoang Long, Lennard Reibel, Yannik Schmidt, Felix Brendel, Ben Grasse, Helene Rahn und in der jeweiligen Spitzengruppe wurde ordentlich gekämpft, hier hat sich Mohamad Hesam Hazara und auch Mateo Adislen bewährt! Die nächsten beiden U 12 + DWZ Cup sind am 30.Mai in Plauen und zum Abschluß am 28.Juni in Zeulenroda!