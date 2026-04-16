Team 6 – Doppelpack

von Mario Dreise

7.Spieltag – Das war richtig knapp.

Am 7 Spieltag waren wir zu Gast beim derzeitigen Tabellenzweiten Muldental Wilkau-Haßlau 3. Eins schicke ich schon mal vorweg. Wir haben uns sehr, sehr teuer verkauft. Unsere Jugendlichen haben ordentlich gepunktet. Lennard und Theo gewannen, Jannik steuert einen halben Punkt bei. Antonius hatte am 2. Brett mit Christoph(1720) einen starken Gegner vor der Brust. Leider zu stark. Rolf holte einen vollen Punkt während Mario, Bashar und Ulrich ihren Gegnern den Sieg überlassen mussten. Am Ende stand es 3,5:4,5 aus Sicht der Könige. 😭Analysiert eure Partien und vor allem bleibt am Ball. Nur so können wir besser werden.😉

8. Spieltag

Am 22.03.2026 waren wir zu Gast beim VFB Adorf 1. Leider konnten wir nur 7 Bretter besetzen, was gegen eine Mannschaft wie Adorf nicht zu kompensieren ist. Das erste Brett blieb somit auf Seiten der Könige unbesetzt. Antonius, Rolf und Bashar mussten die Spielstärke ihrer Gegner anerkennen und verloren ihre Partien nach großem Kampf. Im Unterhaus konnten wir zumindest ein Remis erreichen. Lennard gewinnt seine Partie in beeindruckender Manier, Niklas und Mario einigten sich mit ihrem Gegenüber auf Remis und Yannik verliert leider seine Partie gegen den fast 200 DWZ Punkte stärkeren Bernd. Am Ende stand ein 2:6 aus Sicht des SK König 6. Glückwunsch an Adorf zum verdienten Sieg. Ein ganz, ganz fettes Lob an unsere Jugend die sich immer wieder diesen übermächtigen Herausforderungen in der Liga stellt. Ich bin stolz auf euch. Bleibt am Ball und macht weiter so…👍💪😉