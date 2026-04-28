Abschluß V. Team

Eines unserer Sorgenkinder, die V. erreichte mit Müh und Not den rettenden Hof, Gratulation ALLEN! Dennoch, zwischenzeitlich sahen wir fast wie ein Absteiger aus, der Sieg gegen den Tabellenersten u. die hohe Niederlage gegen den Tabellenletzten spricht Bände. Sicherlich, wir waren ganz schön „weit weg vom Fenster“ und Jochens gesundheitsbedingeter Ausfall galt es auch noch zu kompensieren. Der nicht so erwartbare Sieg gegen Waldkirchen I. + SG Raschau brachte den sicheren Klassenerhalt. Mit dem Remis gegen Klingenthal erreichten wie 7 Pkt.= 6. Platz immerhin noch. Das Top Ergebnis im Team erzielte Alhassan mit 5,5:3,5 Pkt., vorwiegen am 4. u. 3.Brett gespielt und damit empfiehlt sich Alhassan für höhere Teams, denn weitere Talente sind schon auf dem Weg um ebenfall starke Ergebnisse zu erkämpfen (siehe U 16/U14). Einen großen Dank auch an Mario, ML der VI. der auf sein 1.Brett verzichtete, zugunsten der Rettungsmission der V.! Nachdem wir voriges Jahr eine gute Entscheidung zwischen der II. u. III. getroffen haben, steht sicher Ähnliches bei der III., IV., V. bevor, denn mittlerweile spielen 4 Teams auf Bezirksebene und kommen sich in den Ligen oft in die Quere, was in jedem Falle sehr ungünstig ist.