4. Runde der III./ IV./ V./ VII.

5 Teams, 5 Spiele, 5 Siege, so lautet das Ergebnis dieses Punktspielsonntag (die VI. hatte ja schon im Nov. vorgespielt). Ein erfolgreicher Jahresabschluß 2016 ist uns damit gelungen!

II. TEAM: siehe Bericht von Lion

III.TEAM: 5,5 : 2,5 Sieg gegen Crimmitschau = 2.Pl. in der 2.LKl.

S.Burian, M.Schaarschmidt, A.Götz, D.Helmrich verliesen als Sieger das Brett, M.Fuß, Fr.Gerbeth, J.Bandt erstritten sich ein Remis und nur Binh K. verlor noch.

IV.TEAM: 5,5:2,5 Sieg gegen Wilkau-H. IV.= 7.Pl. in der 2.Lkl.

Den ersten Sieg nach einer Stunde erzielte P.Luban und dies ebnete den anderen den Weg u. zwischendurch konnte Huy + Lukas Ng. in einer fast schon spektakulären Partie, die Entscheidung erzwingen. N.Süß, D.Rößler, N.Linnert, L.Graf, St. Meyer, alle Remis.

V.TEAM: 5:3 Sieg in Zwickau = 1. Platz in der 1.Bz.Klasse. Der Auftakt verlief holprig, dennoch erkämpfte sich unser Team einen starken Sieg gegen den Spitzenreiter und kann wieder den Aufstieg ins Visier nehmen. Bemerkenswert der Sieg von N.Hörkner am 1.Brett, es siegten weiter U. Hörning, P.Paul, L.Wagner und D. Helmrich, Chr. Böttger Remis. St. Bork verlor seine Partie und auch T.Seyffert/kampflos.

VII.TEAM: 4,5:3,5 Sieg in Limbach-O.= 2.Platz in der 2.Bez.Kl.

Ersatzgeschwächt trat unsere Kindergruppe in Limbach an u. konnte mit dem Glück des Tüchtigen gewinnen. Sieg für E.Pekrul, Cl. Deiters, F.Fischer, B.+R.Atze, R.Melitzki steuerten jeweils einen halben Punkt bei, während L. Ertl. u. T. Fritsche ihren Gegnern den Vortritt lassen mußten.

Damit spielt die II. / III. / V. und vielleicht sogar die VII. um den Aufstieg. Die IV. kann sich bei einem weiteren Sieg im Mittelfeld etablieren. Am 15.Januar= 5. Runde, da wird es wieder spannend !