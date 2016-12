BMM U 14 in Flöha

Nachdem unsere U 12 den Titel in ihrer Altersklasse erkämpft haben, kannte die U 14 nur ein Ziel, den Titel ebenfalls ins Vogtland zu holen. Als Top Favorit gelang dies mit 13:1 MP sehr überzeugend und nur gegen das Team der USG Chemnitz/2. Platz gab es ein 2:2. Folgende Einzelergebnisse wurden erzielt: S. Burian 6/6, N. Hörkner 6,5/7, L. Ertl 4,5/7, R. Melitzki 4/6 u. S. Gerber 2/3. Für das II. Team war es eine optimale Vorbereitung auf ihre DVM in Magdeburg. Die drei Jahre Jüngeren hatte so manche Nuß zu knacken, ehe sie immerhin 6 MP ergatterten, genausoviel wie das Mittelfeld. Die Einzelergebnisse: R. Atze 3/7, Fl. Elstner 1,5/7, A. Oehme 3/7, Cl. Deiters 2/6 u. S. Gerber 2/3.

Rene Kindt/ GW Niederwiesa, als Organisator hat wieder vortreffliche Spielbedingungen geschaffen. Familie Hörkner/Spitzer wollen wir für ihre kurz entschlossene Unterstützung danken und auch Burghard Atze, der als stimmgewaltiger Motivator/Trainer fungierte.

Elmer Pekrul/SKK