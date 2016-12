Am Freitag vor dem letzten Punktspiel fand unsere obligatorische Weihnachtsfeier in dem unteren Tonnengewölbe des Alten Handelshauses statt. Es kamen gut 40 Vereinsmit-glieder und Mathias Paul/ Vereinsvorsitzender, Peter Luban/Nachwuchs sowie die ML der einzelnen Teams berichteten über den Stand in den jeweiligen Ligen und deren ambitionierten Ziele. Sehr erfreulich die Teilnahme von drei Nachwuchsteams ( U20/ U16/ U10) unseres Vereins an den Deutschen Nachwuchsmeisterschaften. Das Blitzturnier gewann das Team um Christoph Beyer, Niklas Linnert, Peter Luban, Dr. Georg Valtin und Andrea Hafenstein. Danach gab es noch ein paar wilde Tandempartien unserer Jugendabteilung und einen hoffnungsvollen Ausblick auf das kommende Jahr , beginnend mit dem nächsten Punktspielsonntag am 15.Januar 2017!