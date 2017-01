Neumarkt war eine Reise wert – U16 sammelt wertvolle Erfahrung in der Oberpfalz

Die 20 besten U16 Mannschaften Deutschlands ermittelten zwischen Weihnachten und Silvester in Neumarkt/Opf. ihren Meister. Mit dabei auch unser U16 Team mit Niklas Linnert, Simon Burian, Lucas Graf, Timm Nicklaus, Nico Hörkner und Mannschaftsvati Andreas Götz. Nach der DVM U14 2014 in Regensburg ist es bereits die zweite Teilnahme für diese Mannschaft. In der Setzliste auf Position 8 gestartet, liebäugelte mancheiner sogar mit einer vorderen Platzierung. So kam es leider nicht, aber der Reihe nach.

Beste Bedingungen bot das 4 Sterne Quartier Park Inn mit LED Farbwechselbett und bestem WLan Netz. Ein Kontrastprogramm zum Kiez Sebnitz. Das macht die künftigen Fahrten dorthin nicht leichter. Die Mittag- und Abendessenversorgung im nahegelegenen Klinikum kam weit weniger gut an. Gespielt wurde im gegenüberliegenden Landratsamt. Ein dickes Lob verdient sich der ausrichtende SK Neumarkt, der mit viel Herzblut und Hingabe ein tolles Turnier organisierte. Viele Hände halfen mit, es gab sogar eine Live-Übertragung mit Kommentierung im Neumarkter Einkaufszentrum, und das über 4 Tage, Respekt.

Und wie fällt das sportliche Fazit aus? Bestimmt nicht so schlecht wie der 16. Tabellenplatz, der es am Ende wurde. In einem solchen Turnier entscheiden oft Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage. Ein möglicher Grund, nicht alle Spieler konnten ihr Leistungsvermögen abrufen bzw. sind derzeit nicht in Topform. Die wäre aber notwendig gewesen, um im Vorderfeld zu spielen. Bis zur 3.Runde sah es noch hoffnungsvoll aus. Mit einem Sieg gegen Gastgeber Neumarkt und Platz 6 hielten wir Kontakt zur Spitzengruppe. In den letzten 4 Runden gelang aber nicht mehr viel. Drei Niederlagen und ein Unentschieden ließen uns auf den 16. Platz abrutschen.

Verdienter, wenn auch knapper Sieger wurde die Mannschaft von AE Magdeburg vor unseren Landsmännern/frauen von der SG Leipzig und dem Team von Bavaria Regensburg. Herzlichen Glückwunsch!

Die Ergebnisse unserer Mannschaft:

Runde: gegen SK Gau – Algesheim 3:1 Runde: gegen SC Bavaria Regensburg 1;5:2,5 Runde: gegen SK Neumarkt 3:1 Runde: gegen MS Halver-Schalksmühle 1,5 : 2,5 Runde: gegen Karlsruher SF 1,5 : 2,5 Runde: gegen Gütersloher SV 2 : 2 Runde: gegen SK Bebenhausen 1 : 3

1. Brett Niklas Linnert (3Pkt. / 7)

2.Brett Simon Burian (5/7)

3. Brett Lucas Graf (1/6)

4. Brett Timm Nicklaus (1/3)

5. Brett Nico Hörkner (3,5/5)

Ein besonderer Dank gilt Mannschaftsleiter und Betreuer Andreas Götz. Sein jahrelanger unermüdlicher Fleiß sowie seine Hingabe zum Schachsport machten es erst möglich, an einem solchen Turnier zum wiederholten Male teilzunehmen.