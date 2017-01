Punktspieltag für die II. bis VI. Mannschaft

Die fünfte Runde sollte schon im Vorfeld Bemerkenswertes hervor bringen, denn die II./III./IV./V. traten in Stammbesetzung an, wann gab es das schon einmal ?! 2 Siege, 2 Niederlagen u. ein Remis war die etwas magere Ausbeute vom 15.01.2017.

II. TEAM: geriet mit dem 4:4 leicht ins wanken u. somit ergibt sich am 19.März (7.Runde) gegen VFB Leipzig, das ultimative Aufstiegsspiel.

Es gewannen Edw. Fischer, E.Fischer, verloren haben D. Zähringen, L. Pfeufer, die halben Punkte holten O. Hilbig, M. Schaarschmidt, M. Hörr u. Chr. Beyer.

III. TEAM: gegen die Gäste von IFA Chemnitz fand das Team, vor allem im „Unterhaus“, kein Mittel u. musste so über eine knappe unglückliche Niederlage quittieren – 3,5:4.5 ! Nur A.Götz konnte seine Partie siegreich gestalten. Binh u. M. Tunger verloren, M. Fuß, S. Burian, Fr. Gerbeth und D. Helmrich kamen über ein Unentschieden nicht hinaus.

IV. TEAM: mit dem knappen 4,5:3,5 Sieg gegen den Tabellenletzten Crimmitschau ist der Grundstein für den Klassenerhalt gelegt. Auch ein Platz im Oberhaus der Staffel ist möglich. Siegreich waren N. Linnert u. T. Franz, Remis spielten D. Rößler, Chr. Hörr, Huy Duc, L. Nguyen, L.Graf und nur N.Süß verlor.

V. TEAM: einen weiteren 6:2 Sieg in Richtung Aufstieg in die Bez.Liga erkämpfte die V. gegen die Reserve von Markneukirchen. Ob der Aufstieg endlich Wirklichkeit wird, hängt vom kommenden Spiel in Cranzahl ab! N. Hörkner u. H. Sandner kamen über ein Remis nicht hinaus, S.Degenkolb verlor und alle anderen gewannen : St. Meyer, T. Seyffert, St. Bork, Chr. Böttger und U. Hörning.

VI. TEAM: die Reserve vom SC Zwickau war zu stark für unsere Truppe, obwohl es lange nicht nach einer Niederlage aussah. G. Valtin, A. Burian konnten zwei Punkte beisteuern

und verloren haben: M. Dreise, D. Kießling, U. Seyffert, J. Helmrich, R. Melitzki, J. Knott

Das nächste Punktspiel findet am Sonntag, den 5.Februar statt. Die II. empfängt GW Leipzig und alle weiteren Teams müssen reisen: Stollberg-III. / IFA – IV. / Cranzahl – V. / Markn. – VI. und die VII. fährt nach Zwickau!