Punktspielergebnisse der III.-VII.

Die 6.Runde brachte einige erfreuliche Ergebnisse für unseren Verein. Für die II. ist das Aufstiegsrennen noch offen (siehe vorherigen Bericht). Dagegen ist das magere 4:4 der III. gegen die Stollberger etwas überraschend. Überraschend auch das 4:4 unserer IV. gegen den Tabellenzweiten IFA Chemnitz und der Klassenerhalt sollte in Reichweite liegen. Bei unserer V. gab es ebenfalls eine Überraschung zu bestaunen, Cranzahl hatte alle acht Bretter besetzt und das kommt selten vor. Für die VI. war ein Punkt in Markneukirchen in Sichtweite, dennoch wurde es eine 5:3 Niederlage. Die VII. ging in Zwickau nicht unter und gewann knapp. Die Einzelergebnisse in den Teams lauten: III.TEAM: Fuß, Burian, Schaarschmidt, Tunger alle 0,5 / Götz +, Gerbeth 1 / Binh, Bandt 0 IV.TEAM: Süß, Luban 0,5 / Linnert, Rößler, Hörr, Chr. 1/ Graf, Huy, Franz 0 V.TEAM: Hörkner, Seyffert, T., Sandner 1 / Meyer, Bork, Böttger, Hörning 0,5 / Seyffert 0 VI.TEAM: Nicklaus, Burian, A. 1 / Valtin, Fritsche 0,5 / Dreise, Maria Ng. , Knott, Helmrich 0 VII.TEAM: Pekrul, Atze, B., Melitzki 1 / Atze, R. , Elstner, Deiters 0,5/ Oehme, Fischer,F. 0 Nach der langen Winterpause geht es für ALLE Teams ( I.-VII.) am 19.März weiter und zuvor steigt die ERSTE in Passau in den Ring (18./19.02.), um den Klassenerhalt zu erspielen.