Sachsenliga U16 „Zitterpartie“

Am vergangenen Wochenende fand in der Aula des Bischöflichen Montessori Schulzentrums die zentrale Endrunde der Sachsenliga U16 statt. Wie nicht anders zu erwarten war, hatten die Ausrichter von der BSG Grün Weiß Leipzig , um den unermüdlichen Sven Sorge, beste Rahmenbedingungen für das anstehende Finale geschaffen.

Für das Team vom SK König Plauen ging es beim abschließenden Turnier um nichts anderes als den Klassenerhalt. Im Verlauf der Saison wurden reihenweise beste Chancen ausgelassen, um diesen vorzeitig abzusichern.

Erster Gegener zum Saisonfinale war der Vierer von Dresden Striessen, welcher tabellarisch eine noch schlechtere Ausgangslage als wir hatte. Symptomatisch verlief auch der Wettkampf. Lucas Graf hatte leider in der Eröffnung einen irreperablen Aussetzer und die Niederlage war nur noch eine Frage der Zeit, anders Simon Burian, welcher mit gewohntem Druckspiel zügig Vorteile sammeln konnte. Beim Stand von 1:1 musste Daniel Kießling kapitulieren, zwei Minusbauern,welche aus dem Mittelspiel resultierten, waren einfach zu viel. Jetzt hing alles an Nico Hörkners Partie, mit einer zwar inkorrekten, aber dennoch sehenswerten Kombination stellte er nervenstark das wichtige Unentschieden sicher. Die Ausgangslage vor dem Wettkampf mit den favorisierten Dresdnern vom SV Leuben war klar. Eine Niederlage wäre fast schon der sichere Abstieg, glücklicherweise traten diese nicht in Bestbesetzung an und hatten zudem weder nach „Oben“ oder „Unten“ Ambitionen oder Befürchtungen. Simon ließ von Beginn an keinerlei Zweifel aufkommen und sicherte sich im weiteren Verlauf der Partie den entscheidenden Materialvorteil. Immer die anderen Wettkämpfe im Blick, benötigten wir zum sicheren Klassenerhalt, durch Schützenhilfe Dritter, noch einen halben Brettpunkt, welchen Daniel in bereits nachteiliger Stellung glücklich einfahren konnte. Nico konnte derweil dem Druck des Gegners standhalten und in ein unverlierbares Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern abwickeln, zumindest ein Mannschaftspunkt war bereits gesichert. Lucas hielt unterdessen gegen den favorisierten Gengchung Wong gut mit, aber irgendwie passte auch diese Partie leider zur ganzen Saison.

Letztlich liegt der erreichte 6. Platz völlig im Rahmen der Erwartungen, mit dem Ausgang der Meisterschaft hätten wir aber auch bei optimaler Nutzung der eigenen Chancen nie etwas ernsthaft zu tun gehabt. Sachsenmeister wurde hochverdient die BSG Grün Weiß Leipzig im Fotofinish vor Turm Leipzig und der SG Leipzig.

Resüme:

Lucas hatte den erwartet schweren Stand am Spitzenbrett, völlig außer Form, war sein Ergebnis von 2,5/9 aber schon eine bittere Enttäuschung, negativer Höhepunkt sicher die Null und die daraus resultierende Mannschaftsniederlage gegen die SG Leipzig, als eigentlich bereits alle Messen zu unseren Gunsten gelesen waren.

Simon an Brett zwei war im Verlauf der Saison unsere Bank und hatte den Löwenanteil am Klassenerhalt, mit 7,5/9 (Performance 1910) war er der Topscorer der Liga und einer von nur drei Stammspielern ohne Niederlage.

Nico, Brett drei, kämpfte sich nach schwierigem Start in das Turnier und hatte am Ende der Saison den nötigen Biss, die Kampfkraft und den Willen weiterhin in der höchsten sächsischen Spielklasse U16 aufzulaufen. Seine 5/9 haben der Mannschaft sehr geholfen, allerdings sollte Nico in Bezug auf die eigene Bedenkzeiteinteilung stark an sich arbeiten.

Daniel als Debütant an Brett vier erkämpfte 3/9 und blieb damit im Rahmen der Erwartungen, gegen zum Teil deutlich bessere Gegner. In den kritischen Momenten der Meisterschaft zur Doppelrunde in Niederwiesa konnte er wichtige Punkte für die Mannschaft und den Klassenerhalt erkämpfen.

Elmer Pekrul

Mannschaftsleiter SL U16