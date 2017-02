Nachwuchsbezirksmeisterschaft 2017 in Hormersdorf Altersklasse U 10- U 20

Pünktlich zum Start der Winterferien versammelte sich die Nachwuchselite des Spielbezirkes Chemnitz zu den Bezirkseinzelmeisterschaften der Altersklassen U 10 bis U 20 in der bewährten Jugendherberge Hormersdorf bei Geyer im verschneiten Erzgebirge. Das Organisationsteam der Annaberger Schachfreunde um Volker Berndt und Ronald Wilhelm hatte wieder einmal beste Bedingungen zur Ausrichtung der Meisterschaften geschaffen. Das Turnier war vom Team um Bezirksspielleiter Rainer Kutscha und Hauptschiedsrichter René Kindt bestens vorbereitet. Zur feierlichen Eröffnung waren neben den 111 Teilnehmern aus 21 Vereinen des Spielbezirkes Chemnitz, darunter 26 Starter aus dem Vogtland, der Präsident des SVS Frank Bicker sowie Landesjugendspielleiter Frank Jäger anwesend. Als Schiedsrichter waren aus dem Vogtland Burkhard Atze (Markneukirchen) und Elmer Pekrul im Einsatz.

Der SK König Plauen ging mit 19 Schülern und Jugendlichen unter Führung unseres „Häuptlings“ Peter Luban an den Start, weiterhin wurden die Vogtländer Jakob Stoppok (SG Waldkirchen) und Luisa Woywode (SV Markneukirchen) von unserem Verein mit betreut.

Für die Sachseneinzelmeisterschaft in den Osterferien konnten sich neben Kaderspieler Simon Burian, welcher bereits vorberechtigt ist, in der Altersklasse U 12 Florian Elstner mit Platz vier, U 14 Nico Hörkner als Vizemeister, U 16 Lucas Graf 3. Platz sowie Niklas Linnert als Bezirksmeister U 18 direkt qualifizieren. Zwei weitere Podiumsplätze erkämpften in der U 20 Tim Seyffert als Meister und Mister 100% und Tom Fritsche auf Platz 3. Die U20 kommt allerdings im Einzel auf Landesebene nicht zur Austragung. Maria Nguyen Dang (6. Platz) U10w, Clemens Deiters(5.), Reinhard Atze(6.) U12m und Lea Richter(6.) U12w haben beim Qualifikationsturnier noch die Chance, gegen die Vertreter aus Leipzig und Dresden,das Ziel Sachsenmeisterschaft zu erreichen.

Für viele unserer Kinder war es die erste Teilnahme am Bezirkschampionat und sie konnten dabei wertvolle Erfahrungen und Turnierhärte sammeln, einigen gelang es dabei schon ein erstes Achtungszeichen zu setzen, was für die Zukunft bei entsprechendem Trainingsfleiß und Wettkampfintensität hoffen lässt.Die weiteren Platzierungen unserer Starter: U 10 Marwin Bühring (8.) & Caio Costa da Silva (18.), U12 Adrian Oehme (11.) & Linda Thran Thi (9.), U 14 Liam Ertl (12.), Sid Gerber (14.) & Livien Voigtle (10.).

Sehr schmerzlich für den SK König Plauen war das gesundheitlich bedingte Ausscheiden der Medaillenhoffnungen Richard Melitzki und Lukas Nguyen Dang, welche schon angeschlagen zum Turnier anreisten, aber mit einer fiebrigen Erkältung macht Schach keinen Spaß und so war der Ausstieg leider unumgänglich. Glück im Unglück hatte unser „Bruchpilot“ Adrian Oehme bei einem Fehltritt auf der Treppe im Speisesaal der Jugendherberge, zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert außer einer sehr schmerzhaften Prellung der Kniescheibe, welche von Dr. Burkhard Atze diagnostiziert und erstversorgt wurde.Um sicher zu gehen, ging es am Sonntagabend mit Blaulicht ins Krankenhaus nach Annaberg zum Röntgen. Adrian biss die Zähne zusammen und spielte gehandicapt mit Kühl- Akku und dickem Verband das Turnier zu Ende.

Die weiteren vogtländischen Starter konnten sich in ihren Turnieren teils sehr gut in Szene setzen. Medaillen erkämpften Antonia Anstatt (Bezirksmeisterin), Emilie Dietzel (3.) beide vom VSC Plauen in der Altersklasse der 16- jährigen Mädchen sowie standesgemäß Jan Niklas Phenn (SC Reichenbach) als Vizemeister in der U 18.

Das traditionelle Tandemturnier sah Niklas Linnert und Lucas Graf auf einem sehr enttäuschenden 2. Platz, wohl auch weil ihnen der nötige Einfallsreichtum beim Teamnamen fehlte. Vorlagen wie im Foyer der Jugendherberge hätte es genügend gegeben.

Richtig gut drauf war hingegen Tim Seyffert, welcher an diesem Abend nicht mal vor dem Bezirksspieleiter Respekt hatte, nur leider hatte sein Partner an Brett zwei (Berichterstatter) bei den „Master of Puppets“ (5.) noch den „Hormersdorfer Treppensturz“ im Kopf und war eher eine Last als Hilfe. Das wirklich gute Tandem wurde dann unter Beteiligung des Ex Plaueners René Kindt nachgeholt………

Zur Partieanalyse mit unseren Nachwuchsspielern extra angereist war unser Präsident Mathias Paul und konnte das einzigartige Flair der Bezirksmeisterschaft als Debütant genießen. Neben Schach standen ausgiebiges Tischtennis, Wanderungen, Schneeballschlachten sowie der Besuch im nahe gelegenen Freizeitbad auf dem Programm. Danken möchten wir unseren mitgereisten Eltern für die Betreuung außerhalb des Schachbrettes, die Familien Bühring, Deiters und Atze waren vor Ort. Vielen Dank auch an unseren Ehrenpräsidenten Peter Paul, zur An- und Abreise war er für die Kinder da, was keine Selbstverständlichkeit ist. Weiterhin möchten wir Herrn Werner Söllner, Geschäftsführer der UTR GmbH Schönbrunn, für die seit vielen Jahren entgegengebrachte logistische Unterstützung mit einem Kleinbus danken. Freunde der Statistik finden die Turniertabellen aller Altersklassen hier.

Nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft und jetzt heißt es ein Jahr warten auf die BEM 2018.

Elmer Pekrul