Weichenstellung- BEM U 8

Traditionell erkennt man schon in der AK U 8/10 wohin die Reise später einmal gehen könnte !? So auch geschehen, bei dem von Elmer Pekrul/Burghard Atze trainierten Jahrgang 2006 (R.Atze, Fl. Elstner, A. Oehme, Cl. Deiters u. F. Fischer), erst ein Mittelplatz, dann ein Bronzerang in der U 10 + 7. Platz bei den „Deutschen“ u. nun Bezirksmeister U 12. Aber auch das von Jochen Bandt trainierte Nachfolgeteam, dem Jahrgang 2007/08 deutet sich hoffnungsvolles an. Beim ersten Teamwettbewerb erreichten die Jungs Platz fünf im Bezirk und damit liegen sie in der Spur (M. Bühring, C. da Silva, E. Gökcen, P. Mittenzwei, F. Speer, E. Manico, R. Baumann u. J. Pätz). Die BEM U 8 bildet den Abschluß der diesjährigen BEM und wir durften gespannt sein, wie sich unsere „KLEINSTEN“ die 2009/10 geb. Spieler einrangieren. Mit einem 7.Platz (eine AK höher) hatten sie schon ein zartes Achtungszeichen gesetzt und nun galt es dieses im Einzelwettbewerb umzusetzen. Das gelang dann auch eindrucksvoll: Kyrillus Akladius 6/7Pkt. = 2.Platz / Phan Tuan, Tu 5/7= 3.-4. Platz punktgleich! / Raphael Beck 4,5/7= 6. Platz/ Tom Hai Dang 4,5/7 = 8. Platz u. Nico Rühmer komplettierte diesen Erfolg mit seinen 3,5/7 Pkt. noch! Vier Spieler unter den ersten Zehn (alle aus der GS Karl-Marx), dies kann sich sehen lassen. In der U 7 Wertung konnte Rüdiger Atze/SV Markneukirchen den Silberrang erreichen und Pepe da Silva kam auf dem 4.Platz ein. Vermutlich wird es in den kommenden Jahren einen Wettlauf zwischen der TSG Wilkau Haßlau u. dem SKK kommen, denn beide haben in diesen Altersbereich genügend Nachwuchs. Dazu kommen Niederwiesa, Chemnitz, erzgebirgischen Teams, die sich ebenfalls auf den langen Weg durch die Altersklassen begeben. Dank auch an die Familien, Atze, Akladius, Rühmer und Beck, die den Transport mit übernommen haben und auch so für gute Stimmung gesorgt haben, incl. trösten .

Somit haben wir mit Kyrillus und Tu , zwei weitere Starter zur SEM ( bisher: N. Linnert/ L. Graf, S. Burian, N. Hörkner, R. Atze, Cl. Deiters).