SK König Plauen II – Bezirksmeister U 20

Nach dem erneuten Sachsenmeistertitel für unsere Erste U 20 Mannschaft, konnte sich auch unsere Reserve in der Bezirksliga U 20 Chemnitz gut in Szene setzen. Am letzten Doppelspieltag konnte der Vierer vom Siebenlehner SV mit 6:2 (3,5:0,5 & 2,5:1,5) bezwungen werden. Im Verlauf der Saison wurde nur der USG Chemnitz ein Unentschieden gestattet, alle anderen Wettkämpfe konnten recht sicher gewonnen werden. Somit bedeutete dies den Bezirksmeistertitel (11:1 MP, 17,5:6,5 BP) und gleichbedeutend den Aufstieg zur 2. SJL U20.

An den einzelnen Brettern erzielten unsere Jugendlichen folgende Ergebnisse:

Tim Seyffert 5,0/6

Lukas Nguyen Dang 2,0/2

Timm Nicklaus 5,0/6

Tom Fritsche 2,5/6

Sid Gerber 1,5/2

Daniel Kießling 1,0/1

Reinhard Atze 0,5/1

Sehr erfreulich in der abgelaufenen Bezirksligasaison war der Umstand, dass nicht ein einziges Brett kampflos entschieden wurde, herzlichen Dank an die Jugendlichen vom VSC Plauen, dem Siebenlehner SV und der USG Chemnitz für den vorbildlichen Sportsgeist. Dies ist leider in der heutigen Zeit eine rühmliche Ausnahme, in der sächsischen Eliteliga U 20 wird beispielsweise jede achte Partie durch physische oder psychische Bequemlichkeit weggeschenkt.

Elmer Pekrul