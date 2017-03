Debakel in Dölitz-Dösen

Im Leipziger Stadtteil Dölitz-Dösen kassierte unsere Zweite heute gegen den bisherigen Verfolger VfB Schach Leipzig 1 eine bittere 6,5:1,5-Niederlage. Damit übernehmen die stark aufgestellten Messestädter in Runde 7 verdient die Tabellenführung in der 1. Landesklasse, Staffel B, und peilen den Aufstieg in die Sachsenliga an. Die einzigen halben Zähler für die Plauener holten Edwin, Mathias und Tobias an den Brettern drei, fünf und acht. Am 9. April geht es gegen die SG Turm Leipzig 1, hoffen wir auf ein besseres Ergebnis.