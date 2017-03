7.Runde – III.-VII. Team

Erstmals spielten sechs von sieben SK König Teams in Plauen und die organisatorische Herausforderungen konnte gemeistert werden. Leider gingen sportlich nicht alle Wünsche in Erfüllung, dennoch kein Grund die sportlichen Ziele aus den Augen zu verlieren.

III.TEAM: verlor 3:5 gegen Neukirchen, wobei das Oberhaus immerhin 2,5 Pkt. (Götz 1, Fuß, Binh, Schaarschmidt 0,5) holte, aber das Unterhaus konnte durch Bandt,J. nur einen mageren halben Punkt beisteuern (Helmrich, Gerbeth, Tunger verloren), zu wenig.

IV.TEAM: das etwas ersatzgeschwächte Team konnte immerhin ein 4:4 erzielen. Fast wäre Lothar noch die Siegpartie gelungen, aber mit zunehmender Dauer der Partie kam es auch bei ihm zum Remis (Süß, Rößler, Graf, Huy, Luban, Bandt,St .Butzke Remis).

V.TEAM: 5:3 Sieg gegen den Verfolger aus Klingenthal (mit 7 Mann angereist), hier zeigt die Kurve für unser Team steil nach oben und nun sollte man sich den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen. Meyer,St., Seyffert,T. holten die beiden Siegpunkte und so konnten das Geschehen beruhigt werden. Remis spielten: Hörkner, N./ Degenkolb, S./ Sandner,H./ Bork,St./ Böttger,Chr./Hörning,U. . Ärgster Verfolger ist jetzt der Zwickauer SC II.

VI.TEAM: es ist schon ein Wunder, auf Seiten der Cranzahler konnten acht Mann gezählt werden. Gegen diesen Gegner konnte die VI. ihr bestes Ergebnis erzielen, auch wenn es trotzdem eine 3:5 Niederlage wurde. Knott,J. gewann als Einziger, Remis spielten Valtin,G./ Nicklaus,T./Seyffert,U./ Burian,A, und Fritsche,T./ Helmrich,J./ Kießling,D. verloren.

VII.TEAM: ein 4:4 gegen das Team vom VSC II. eröffnet alle Möglichkeiten und ein Aufstieg ist greifbar (lt.Elmer) nahe und dies wäre unseren U 12 Team sehr zu wünschen!

Pekrul,E./ B.Atze mussten gewinnen und das taten sie dann auch. Melitzki, R. und Oehme,A. stellten mit ihren Siegen das Unentschieden her. Nur Atze,R./ Elstner,Fl./ Ertl,L./ Deiters,Cl. mussten ihren Gegner den Vortritt lassen.

Am Sonntag, den 9.April gilt es die 8.Runde erfolgreich zu gestalten.