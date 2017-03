Beginn der Leipziger Chaos-Tage

Es ging bereits straff auf 2:00 Uhr (Hat denn die Geisterstunde schon auf Sommerzeit umgestellt?), als ich mich nach einer denkwürdigen, allerdings gar nicht mal so kuriosen Recherche auf einem seriellen Sesselduo in den Schlaf dachte (nichts Tiefschürendes), damit Erfolg hatte, dann aber dennoch in eine andere Parallelwelt zurückgeholt wurde: Ringdididing, Ringdididing.

Ich: Hmm?

Phantom des Pfandes: Matthias, was hast Du heute Abend noch gemacht?

Ich: Hmmm.

PP: Ne, sag mal!

Ich: … Erzähle ich morgen.

PP: Uns hatte es dann bei den Rüben gegruselt. Ich geb Dich mal weiter. OK?

Ich: Hö?I

Mobiles Monster: Matthias, was hast Du heute Abend noch gemacht?

Ich: Hmmm!

MM: Na, wir waren noch irgendwo. Da gabs Versenkten Matrosen…

Ich: Was ist denn das für eine Missetat?

MM: Das war ein Kurzer mit Garnele. Oder wars ein Rollmops? (sic!) Hui!

Aus dem Hintergrund tönt Zensuren Zerberos [er hindert die gefallenen Zensuren an der Flucht] großmütig: Ey, hört doch mal aueff! (arrogant:) Jaja, wenn er dran sein sollte, kannst’n mir auch geben.

ZZ (jetzt ängstlich): Matthias?

Ich: Hei Zensuren Zerberos!

ZZ: ACH DU SCHEIßE!

Aus dem Off (mit Doppler-Effekt): Hihihihihi.

Und so beginnt es, unser Breitensport-Open in Leipzig.