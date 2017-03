Vorrunde Sachsenmannschaftsmeisterschaft U 12 & U 14 – SK König Plauen löst die Tickets für‘s Finale

Am vergangenen Samstag fanden die Vorrunden zur sächsischen Mannschaftsmeisterschaft in der Plauener Karl Marx Grundschule statt. Unsere Vertretungen in den Altersklassen U 12 und U 14 hatten sich als Bezirksmeister des Spielbezirkes Chemnitz die jeweilige Ausrichtung erspielt.

In der Altersklasse U14 war es für unsere Jungs ein Start- Ziel Einlauf mit einem leicht bitteren Beigeschmack. Zur Endrunde nehmen wir ein 2:2 gegen die starken Dresdner aus Striesen mit. Simon Burian und Nico Hörkner waren wie schon in der Sachsenliga U 16 eine sichere Bank und überzeugten mit jeweils standesgemäßen 100% Ergebnissen. Ebenso überzeugen konnte Liam Ertl mit 2 Punkten aus 3 Partien, bedauerlich war nur aus völlig ausgeglichener Position der “ Fingerfehler“ im Match gegen die Landeshauptstädter welcher innerhalb weniger Züge den kompletten Damenflügel und somit die Partie kostete. Sid Gerber erzielte 1/3 und war sichtlich enttäuscht, hier war das Manko eindeutig die mangelhafte Bedenkzeiteinteilung.

Bei den U 12 – Jährigen war es wie zu erwarten ein „Hauen – und Stechen“, der 2:2 Auftakt gegen den Bezirksrivalen aus Niederwiesa in Runde Eins war schon eine herbe aber verdiente Enttäuschung. Der Vergleich mit den Leipzigern in Form der BSG Grün-Weiß wurde zu einer wahren Zitterpartie, das letztliche 2:2 war irgendwie an diesem Tage das gerechte Ergebnis. Nun stand der harte Prüfstein mit dem SV Dresden Striesen bevor, diese konnten die beiden ersten Runden souverän gewinnen und standen bereits vor der finalen Runde als Endrundenteilnehmer fest. Nach dramatischem Verlauf unterlag unser Vierer mit 1:3 (dieses Ergebnis wird zur Endrunde übernommen) und eigentlich waren alle Hoffnungen auf eine Qualifikation in weite Ferne gerückt. Auf Grund der Schützenhilfe von Niederwiesa, welche selbst ernsthafte Ambitionen für die Quali geltend machen wollten, musste letztlich die „Berliner Wertung“ entscheiden. Hier hatten wir im direkten Vergleich mit der BSG Grün- Weiß Leipzig hauchdünn und äußerst glücklich die Nase vorn. Für den SK König spielten in Brettreihenfolge: Florian Elstner 1/1, Richard Melitzki 1/2, Reinhard Atze 2/3, Clemens Deiters 0,5/3 und Adrian Oehme 0,5/3.

Zum sächsischen Finale im Mai in Schneeberg, bei welchem es um die Fahrkarte(n) zur deutschen Meisterschaft geht, dürfte unsere U 14 durchaus realistische Medaillienchancen haben. Für unser U 12 Team gilt es bis dahin die eklatanten Defizite im Bereich Bedenkzeit in den Griff zu bekommen, zumindest sollte die Teilnahme ein hervorragender Vergleich unter Wettkampfbedingungen mit der sächsischen Elite darstellen.

Mannschaftsleiter

Elmer Pekrul