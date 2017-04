4. U 13 Cup in der Karl-Marx GS

Traditionell richtet der SK Hof den 4. U 13 Cup aus, doch leider sind unseren langjährigen Partner die jüngeren Nachwuchsspieler etwas abhanden gekommen und so sprang der SK König als Ausrichter ein. Es kamen dennoch beachtliche 65 Kinder aus den Vereinen: Zeulenroda, Greiz, SKK, VSC, Waldkirchen, Markneukirchen, Reichenbach, Wilkau Haßlau, Krebes und Neumark. An allen vier bisher gespielten Turnieren waren 95 Kinder beteiligt! Es führen in den Altersbereichen:

2004/05 geb.: R. Melitzki, L. Ertl, S. Gerber/alle SKK und P. Berthel/Wilkau

2006/07 geb.: auch hier duelliert sich ein Quartett an der Spitze, G. Pierel/VSC, S. Köber/ Zeulenroda und vom SKK Florian Elstner u. Marvin Bühring-

2008/09 geb.: in diesen Altersbereich gibt es einen regelrechten „Boom“, denn an den bisherigen vier Turnieren haben 46 Kinder teilgenommen. Es führt mit großem Abstand der Wilkauer M. Buschmann vor Kyrillus Akladius, Raphael Beck (beide SKK), M. Neisch/Zeulenroda und Fr. Fischer/Greiz.

2010/11 geb.: hier gibt es einen Dreikampf zwischen Safar Hazem, P. da Silva (beide SKK) und R. Atze/Markneukirchen gefolgt von 7 weiteren Spielern. Der 5. U 13 Cup findet am Sonntag, den 21.Mai in Zeulenroda statt. Zuvor ist aber noch das größte Nachwuchsturnier im Vogtland zu bewältigen. Es findet am Samstag, den 6.Mai in der Lessing Grundschule/Treuen statt. Teilnehmen können alle Schüler im Grundschulbereich!