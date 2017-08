Schach in der Stadtgalerie

Das Centermanagment der Stadtgalerie und der Kreissportbund Vogtland organisierten am Donnerstag/Freitag voriger Woche eine „Werbeaktion“ bzw. weiteres Bekanntmachen von Sportarten, Verein und Aktivitäten. Am Donnerstagnachmittag standen die American Football Spieler der Vogtland Rebels und der SK König, mit Kyrillus Akladius & Raphael Beck, auf der Matte. Desweiteren gab es Spielstationen, Geschicklichkeitstest, Quiz, also eine breite Palette für die Kleinen, die aber nicht in Mengen auftraten. Dennoch verstanden sich unsere Kleinen gut mit den großen Kerlen von den Vogtland Rebels. Es kam zwischen ihnen zu einigen sportlichen Vergleichen, wonach jeder in seiner Disziplin klar vorn lag.