32. Geithainer Sommerturnier

Vom 25. bis 28. August nutzte eine kleine kleine Delegation des SK König Plauen die nunmehr 32. Auflage des Geithainer Wochenendturniers zur Saisonvorbereitung. Im A- Turnier mit DWZ Einstiegsgrenze 1750 kämpften Simon Burian, Burkhard Atze und ich um Punkte und Platzierungen. Das B Turnier war Tummelplatz für unseren Nachwuchs, vertreten durch Richard Melitzki, Reinhard Atze, Clemens Deiters, Florian Elstner und Dr. Georg Valtin. Übernachtet haben wir, schon zur kleinen Tradition geworden, abermals in der modernen Jugendherberge Bad Lausik.





Die Ausrichter um den langjährigen Turnierleiter Mario Birr vom SC Agro Geithain haben mit viel Liebe und Enthusiasmus wie in den Vorjahren ein günstiges sowie bestens organisiertes Turnier auf die Beine gestellt. Verdienter Lohn für die Ausrichter im neuen Spiellokal des Bürgerhauses zu Geithain war ein neuer Teilnehmerrekord von 144 Schachfreunden davon 50 im A Turnier. Bemerkenswert das die Geithainer Schachfreunde, ein kleiner Miniverein in der sächsischen Provinz zwischen den Metropolen Leipzig und Chemnitz, die Tradition seit der Erstauflage 1985 aufrecht erhalten konnten.

Schachlich war Geithain 2017 recht durchwachsen für unsere Teilnehmer. In glänzender Form präsentierte sich Dr. Georg Valtin als Setzlisten 30. im B- Turnier mit 4 Punkten aus 5 Partien und Platz 9 im Endklassement. Unsere fünfte Herrenmannschaft darf sich somit auf einen ambitionierten Mitstreiter freuen. Bei Georgs Schach sieht man deutlich die Handschrift der soliden Nachwuchsarbeit, damals noch „Fortschritt Plauen“, mit weiterer Spielpraxis geht da sicher noch Einiges nach vorn. Ganz stark auch der Auftritt von Simon Burian im A- Turnier, nach einem zähen Sieg zum Auftakt gegen ein Nachwuchstalent aus Magdeburg folgten zwei solide Remispartien gegen Kategorie 2000+, darunter gegen das Erfurter Supertalent Moritz Weißhäutel. Highlight war sicher für Simon die 4. Runde als er „Lok – Ikone“ Günter Sobek mit Schwarz mustergülig überspielte und zur Strecke brachte. Im Finaldurchgang ging es für Simon somit um einen Platz auf dem Siegerpodest, Gegner war das USG Sachsenliga – Spitzenbrett Tobias Kulke (DWZ 2133). Mit Weiß überspielte er selbigen sehenswert und erbeutete die Qualität nebst Gewinnstellung, leider verlor Simon danach etwas den Faden und überlies dem Gegner die Initiative, Remis ablehnend kippte die Partie letztlich noch vollends, Schade. Simon darf sich aber mit einer Menge DWZ Punkte im Gepäck trösten sowie der Gewissheit für kommende Aufgaben fit zu sein. Burkhard als Setzlistenletzter im A- Turnier stratete mit der „kleinen Rochade“, kämpfte und konnte noch 50% der Punkte erzielen und dabei wenigstens wertzahltechnisch die Schmach von Olmütz ein wenig erträglicher gestalten. Ebenso 50% erzielte der Berichterstatter auf unspektakuläre und wenig inovative Weise und um ein paar DWZ Punkte leichter. Unsere Nachwuchsspieler Florian, Richard, Clemens und Reinhard erzielten unter 50% der Punkte im B Turnier, hier fehlte bei allen noch die Kontinuität im Spiel. Das Ziel eine optimale Saisonvorbereitung zu spielen verhinderte oft die mangelhafte Bedenkzeiteinteilung, hier haben wir noch einigen Nachholebedarf. Freunde der Statistik finden alle Ergebnisse auf der Turnierseite des Veranstalters.

Am Rande des Turniers war wie all die Jahre auch der „Analyst“ zu Gange, diesmal sehr löblich ohne die unsägliche Mötley Crüe Perücke. Leider fühlte man sich nach wie vor an „Generalitäten“ längst vergangener Zeiten inhaliert.