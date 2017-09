Die Vorbereitungen zur ersten Runde der III. bis VII. verliefen teilweise nicht einfach, denn Urlaub, Semesterferien usw. forderten ihren Tribut. Zum Glück spielten vier unserer Teams gegeneinander und somit geht es für diese Teams erst zur 2. Runde richtig zur Sache.

III.-IV. TEAM: in einem hart umkämpften Kampf stand 13 30 Uhr das 4:4 fest und dies hält beiden Teams alle Möglichkeiten offen. Gewonnen haben M. Fuß, M. Schaarschmidt, T. Seyffert, P. Luban, Remis erzielten: Chr. Hörr, L. Graf, T. Nicklaus, A. Götz, Fr. Gerbeth, L. Nguyen, D. Helmrich, St. Bandt und N. Süß, M. Tunger, N. Hörkner gaben ihren Zähler ab.

V. TEAM : vollbrachte das eigentliche „Wunder“. Gegen die DWZ Nr. 1 der Bezirksliga, gelang unseren ersatzgeschwächten Team (DWZ-Letzter) ein sehr beachtliches Remis. Die drei Siege entfallen auf J. Bandt, St. Bork, U. Seyffert, Chr. Böttger, u. Hörning spielten Remis und H. Sandner, P. Paul, A. Burian verloren. So überwog dennoch die Freude ALLER über den gewonnen Punkt.

VI.-VII. TEAM. auch hier gab es ein turbulentes Remis beider Teams, indem der Sieg von R. Melitzki gegen L. Wagner hervorragt. Desweiteren spielten M. Dreise, Cl. Deiters, Fl. Elstner, D. Kießling Remis, es gewann noch M. Nguyen, C. da Silva, K. Akladius während L. Tran Thi, A. Oehme, J. da Silva verloren. Resümee, alle Punkte der III./IV./VI./VII. sind im Verein geblieben. 22.Oktober = 2.Runde !